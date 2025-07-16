نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الوطنية للصحافة” تختار رؤساء تحرير جدد للأهرام الرياضي وآ ساعة وعقيدتي وبوابة روزاليوسف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قررت الهيئة الوطنية للصحافة. في اجتماعها اليوم الأربعاء الموافق 16/7/2025، برئاسة المهندس عبدالصادق الشوربجي، وحضور كلًا من: علاء ثابت وكيل الهيئة، وعمرو الخياط، وحمدي رزق، والدكتور سامح محروس، وأسامة أبو باشا، وسحر الجعارة، أعضاء الهيئة، ومروة السيسي أمين عام الهيئة الوطنية للصحافة، الموافقة على ما يلي:

أولًا: تعيين محمود صبري أحمد محمود رئيسًا لتحرير مجلة الأهرام الرياضي، بدلًا من خالد عبدالمنعم حسن إسماعيل، لبلوغه سن المعاش، وذلك استكمالًا للمدة المتبقية من رئاسة التحرير.

ثانيًا: تعيين أحمد محمود هاشم خليفة رئيسًا لتحرير مجلة أخر ساعة، بدلًا من عصام محمد السباعي محمد، لبلوغه سن المعاش، وذلك استكمالًا للمدة المتبقية من رئاسة التحرير.

ثالثًا: تعيين مصطفى يس عبدالرحيم محمد رئيسًا لتحرير جريدة عقيدتي، بدلًا من محمد فتح محمد على الأبنودي، لبلوغه سن المعاش، وذلك استكمالًا للمدة المتبقية من رئاسة التحرير.

رابعًا: يتولى أحمد نصر السيد إمبابي رئاسة تحرير بوابة روزاليوسف الإلكترونية، بدلًا من أيمن عبدالمجيد محمد عبدالمجيد، وذلك استكمالًا للمدة المتبقية من رئاسة التحرير، إلى جانب رئاسة تحرير مجلة روزاليوسف.

كما ناقشت الهيئة تقارير وتوصيات لجنة تطوير المحتوى المهني، وأوصت باستمرار اللجنة في أعمالها الفترة المقبلة، وعرض نتائج أعمالها على اجتماع الهيئة القادم.