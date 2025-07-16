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الإدارية العليا ترفض 12 طعنًا بانتخابات الشيوخ وتؤيد استبعاد مرشحى حزب النور

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الإدارية العليا ترفض 12 طعنًا بانتخابات الشيوخ وتؤيد استبعاد مرشحى حزب النور

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 16 يوليو 2025 02:32 مساءً -  

قضت المحكمة الإدارية العليا برفض الطعون المقدمة وعددها 12 طعن من اجمالي 17 طعن استقبلتهم المحكمة على الاحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري، التي قضت برفضها في اول درجة والتي كانت تطالب بإدراج اسماء مرشحين بكشوف الناخبين.

 

 

من بين الطعون التي رفضتها المحكمة ثلاثة مرشحين منتمين لحزب النور في انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة، وأكدت المحكمة استبعادهم من القوائم النهائية للترشح، بسبب عدم أدائهم الخدمة العسكرية، وهو شرط أساسي من شروط الترشح وفقًا للقانون.

 

 

 

وهم السيد خيفة، مرشح الحزب بمحافظة كفر الشيخ، ومحمد شكري، مرشح محافظة القاهرة، وصابر رفاد، مرشح محافظة مطروح.

 

 

 

وتاتي هذه الأحكام في 12 طعنا فقط ويبقى أمام المحكمة 5 طعون لم يتم الفصل فيها، كما ان مازالت المحكمة تستقبل أى طعون ستقام على مدار اليوم، وهناك طعن أيضاً مقام من مستبعد من التقدم لانتخابات الشيوخ بمحافظة بني سويف تم إحالته بمفرده لدائرة الموضوع.

 

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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