انتخابات مجلس الشيوخ.. الهيئة الوطنية تعلن القائمة النهائية للمرشحين الجمعة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 16 يوليو 2025 02:32 مساءً -

تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات، الجمعة، القائمة النهائية للمرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ، عقب انتهاء فترة الفصل في الطعون الانتخابية للمرشحين المستبعدين وعلى المرشحين المقبولين، والتي استمرت على مدار 3 أيام بدأت الاثنين الماضي وتنتهى اليوم الأربعاء.

ومن المقرر أن تصدر القائمة النهائية للمرشحين سواء بالنظام الفردى أو بنظام القوائم، والتي ستتضمن اسم المرشح ورمزه الانتخابي وانتمائه لحزب أو مستقل، وذلك بعد إضافة من صدرت لصالحهم أحكام قضائية، أو حذف من صدرت ضده أحكام قضائية.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات، بأنها ملتزمة بتطبيق القانون وتنفيذ جميع الأحكام القضائية الصادرة بخصوص استبعاد أو قبول المترشحين.

واستقبلت محاكم القضاء الإداري على مستوى الدوائر الفردية والقائمة، نحو 50 طعن من مرشحين مستبعدين وعلى مرشحين مقبولين، بينها 25 فى القاهرة والجيزة، و25 فى باقى المحافظات والتي تم الفصل فيها على مدار ثلاثة أيام.

وسبق للهيئة الوطنية للانتخابات بتاريخ 10 يوليو إعلان القائمة المبدئية وبلغت حصيلة أيام الترشح الستة، التى بدأت من يوم 5 وحتى 10 يوليو الجارى، نحو 469 مرشحا بالنظام الفردى، وقائمة واحدة فى 4 دوائر انتخابية بالنظام القائمة ليصبح إجمالى عدد من تقدموا بأوراق ترشيحهم 696 مرشحا يشمل المرشحين بالنظام الفردى والقائمة أساسيين واحتياطيين.

ويتبقى في مواعيد الجدو الزمنى للانتخابات عدد من التوقيتات الهامة المتمثلة في آخر موعد للتنازل يوم 20 يوليو الجاري ثم يبدأ الصمت الانتخابى وتتوقف الحملات الانتخابية يوم 31 يوليو اعتبارا من الساعة 12 صباحا قبل يومين من تاريخ الاقتراع.

ويجرى التصويت للمصريين بالخارج يومى 1 و2 أغسطس فيما يجرى التصويت فى الداخل يومى 4 و5 أغسطس المقبل.

وعقب انتهاء عملية الفرز وتسليم المحاضر للجان العامة وقرارات اللجان العامة بشأن الاعتراضات وجميع المسائل المتعلقة بعملية الاقتراع يتم إعلان الحصر العددى للأصوات يوم 12 أغسطس، وتعلن نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ وتنشر الجريدة الرسمية بتاريخ 12 أغسطس، على ان تستأنف الدعاية الانتخابية بجولة الإعادة 12 أغسطس.

وتلقى الهيئة الطعون فى قرارات اللجان العامة خلال 48 ساعة من النتيجة بحد أقصى يوم 14 أغسطس، ويكون البت فى الطعون المقدمة فى قرارات اللجان العامة أمام المحكمة الإدارية العليا خلال 10 ايام اعتباراً من 15 إلى 24 أغسطس، ثم تبدأ فترة الصمت الدعائى الثانى للإعادة يوم 24 أغسطس، ويجرى التصويت في جولة الإعادة فى يومي 25 و26 أغسطس فى الخارج، ويجرى تصويت المصريين بجولة الإعادة يومى 27 و28 أغسطس فى الداخل، وتعلن النتيجة النهائية للانتخابات ونشرها فى الجريدة الرسمية يوم 4 سبتمبر القادم.

ويقسم قانون انتخابات مجلس الشيوخ الجمهورية إلى 27 دائرة بالنظام الفردى و4 دوائر بنظام القائمة هى وهى دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا ومقرها مديرية أمن القاهرة ومقرها محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، بواقع 37 مرشحا فى القائمة، ودائرة قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد ومقرها مديرية أمن الجيزة ومقرها محكمة جنوب الجيزة الابتدائية، بعدد 37 مرشحا فى القائمة، ودائرة قطاع شرق الدلتا ومقرها مديرية أمن الشرقية ومقرها محكمة جنوب الزقازيق الابتدائية، بعدد 13مرشحا فى القائمة، ودائرة قطاع غرب الدلتا ومقرها مديرية أمن الإسكندرية، ومقرها محكمة شرق الإسكندرية الابتدائية، بعدد 13 مرشحا فى القائمة.