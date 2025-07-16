نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- مدبولي يوجه بمراجعة المنشآت والمعدات الحكومية لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل مجموعة عمل متخصصة لمراجعة موقف جميع المنشآت الحكومية والمعدات المستخدمة، في ضوء الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة خلال الفترة الحالية.

وأكد رئيس الوزراء ضرورة التأكد من تنفيذ أعمال الصيانة الدورية حفاظًا على كفاءة تلك المنشآت وضمان استمرار تشغيلها بأمان، لا سيما في ظل التغيرات المناخية التي تؤثر على البنية التحتية والمرافق الحيوية.

اجتماع الحكومة بمدينة العلمين الجديدة

جاء ذلك خلال ترؤس الدكتور مصطفى مدبولي الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، المنعقد اليوم بمدينة العلمين الجديدة، حيث ناقش عددًا من الملفات الهامة داخليًا وخارجيًا، شملت التطورات الإقليمية والعلاقات الدولية، إلى جانب متابعة المشروعات القومية.

إشادة بمشاركة الرئيس السيسي في القمة الإفريقية

استهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى مشاركة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الدورة السابعة لاجتماع القمة التنسيقية للاتحاد الإفريقي، التي عقدت مؤخرًا في مالابو عاصمة غينيا الاستوائية.

وأكد أن اللقاءات الثنائية التي عقدها الرئيس مع قادة الدول الإفريقية تمثل خطوة مهمة نحو توسيع آفاق التعاون الإفريقي المشترك وتحقيق التنمية المستدامة لشعوب القارة.

تعاون مصري إفريقي في تنفيذ المشروعات التنموية



لفت الدكتور مدبولي إلى وجود اهتمام متزايد من الدول الإفريقية بالتعاون مع مصر في تنفيذ المشروعات التنموية، وذلك لما حققته الدولة المصرية من إنجازات نوعية خلال السنوات الماضية في مجالات البنية التحتية والطاقة والنقل والإسكان.

وفي هذا الإطار، وجه رئيس الوزراء الوزراء المعنيين بضرورة تعزيز التعاون الثنائي مع الدول الإفريقية في تنفيذ مشروعات تخدم المصالح المشتركة، وتدعم التوجه نحو تكامل اقتصادي إفريقي.



توجيهات رئاسية لتعزيز الأمن الغذائي

وفيما يخص الشأن المحلي، أشار رئيس الوزراء إلى الاجتماع الرئاسي الأخير الذي ناقش بالتفصيل ملف الأمن الغذائي في مصر، مؤكدًا أن الحكومة ستعمل على تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي في هذا الصدد، بالتنسيق مع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

وتهدف هذه الجهود إلى زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية وتحقيق التوازن بين الإنتاج المحلي واحتياجات السوق.

متابعة ميدانية للمشروعات القومية في العلمين والإسكندرية

كما استعرض الدكتور مصطفى مدبولي نتائج جولاته الميدانية الأخيرة، التي شملت تفقد مشروع أبراج الداون تاون بمدينة العلمين الجديدة، لمتابعة معدلات التنفيذ في أحد أبرز المشروعات العقارية والسياحية.

وأشار إلى أن منطقة “الداون تاون” تستهدف أن تصبح وجهة عالمية جاذبة بتصميمات معمارية مميزة تحتضنها الطبيعة الخلابة لمنطقة البحيرات.

وفي سياق متصل، تطرق مدبولي إلى زيارته لمحافظة الإسكندرية مطلع الأسبوع الجاري، والتي جاءت في إطار متابعة المشروعات الخدمية والتنموية الجارية في مختلف القطاعات، مؤكدًا سعي الحكومة إلى إزالة أي معوقات قد تؤثر على سير العمل في تلك المشروعات الحيوية.