نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل:- رئيس الوزراء يوجه بالتوسع في التعاون مع الدول الإفريقية لتنفيذ مشروعات تنموية مشتركة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمدينة العلمين الجديدة، وذلك لمناقشة عدد من الملفات الحيوية والمستجدات على الساحتين الداخلية والخارجية.

وفي مستهل الاجتماع، أشار مدبولي إلى المشاركة الفاعلة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الدورة السابعة للقمة التنسيقية للاتحاد الإفريقي، التي عُقدت مؤخرًا في مدينة مالابو، عاصمة غينيا الاستوائية، وما تخللها من لقاءات ثنائية مهمة مع عدد من القادة الأفارقة بهدف توسيع أطر التعاون وتوطيد العلاقات المشتركة.



تعزيز العمل الإفريقي المشترك في ظل التحديات الجيوسياسية

أكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع على أهمية هذه القمة، خاصة في ظل ما تواجهه القارة الإفريقية من تحديات جيوسياسية معقدة، تهدد مسارات الأمن والتنمية. وشدد على ضرورة تكثيف التعاون بين الدول الإفريقية لمواجهة هذه التحديات من خلال التكامل الاقتصادي والتنموي.

وأوضح مدبولي أن هناك حرصًا متزايدًا من دول إفريقيا على التعاون مع الشركات المصرية، في ضوء ما حققته مصر من إنجازات في البنية التحتية والمشروعات القومية خلال السنوات الأخيرة.

وفي هذا السياق، وجه رئيس الوزراء الوزراء المعنيين بتوسيع التعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة في تنفيذ مشروعات تنموية متنوعة تخدم المصالح المشتركة، وتعزز الروابط الاقتصادية والتجارية بين مصر ودول القارة.

توجيهات رئاسية بشأن الأمن الغذائي وزيادة الاكتفاء الذاتي

وفي الشأن المحلي، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي عقد أمس، وناقش ملف الأمن الغذائي المصري بشكل موسع.

وأوضح أن الحكومة بصدد تنفيذ توجيهات رئاسية مهمة في هذا المجال بالتنسيق مع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، من أجل زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية، ودعم استقرار السوق المحلي.



متابعة ميدانية لمشروعات مدينة العلمين الجديدة

استعرض رئيس الوزراء خلال الاجتماع نتائج جولاته الميدانية هذا الأسبوع، وفي مقدمتها تفقد مشروع أبراج “الداون تاون” بمدينة العلمين الجديدة، حيث تابع معدلات الإنجاز وأكد اهتمام الدولة بتحويل المنطقة إلى وجهة حضارية عالمية، تجمع بين التصميمات المعمارية الحديثة والطبيعة الخلابة في منطقة البحيرات.



جولة تفقدية بالإسكندرية ومتابعة المشروعات الخدمية

كما تحدث الدكتور مدبولي عن زيارته الأخيرة إلى محافظة الإسكندرية، في إطار المتابعة المستمرة للمشروعات الخدمية والتنموية الجاري تنفيذها في مختلف المحافظات.

وأكد حرص الحكومة على رصد أي تحديات على أرض الواقع، والعمل على حلها لدفع عجلة التنمية.



إجراءات عاجلة لمواجهة تأثيرات ارتفاع درجات الحرارة

وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل متخصصة لمراجعة أوضاع جميع المنشآت الحكومية والمعدات المستخدمة، وذلك في ظل الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة.

وشدد على ضرورة ضمان استمرارية أعمال الصيانة، للحفاظ على كفاءة الأصول الحكومية وتوفير بيئة عمل آمنة ومستقرة.