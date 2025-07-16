الشركة المتحدة ولميس الحديدى يتفقان على عدم تجديد التعاون بينهما

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 16 يوليو 2025 01:33 مساءً - أصدرت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بيانا صحفيا أعلنت فيه اتفاقها مع الإعلامية لميس الحديدي على عدم تجديد التعاون بينهما خلال الفترة القادمة وجاء البيان كالتالي، "بعد مسيرة إمتدت لخمس سنوات متتالية، تم الإتفاق بين الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية والأستاذة لميس الحديدى على عدم تجديد التعاقد لفترة قادمة. وتتمنى الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية للأستاذة لميس الحديدى دوام التوفيق والرقى والتقدم والازدهار".

وفى نفس السياق ، وجهت الإعلامية لميس الحديدى الشكر الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية على الخمس سنوات التى شرفت بالعمل فيها مع الشركة المتحدة.