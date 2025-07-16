نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليم تُدرج منهج “القيم واحترام الآخر” ضمن الكتب المطورة للعام الدراسي 2025 – 2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن تضمين منهج “القيم واحترام الآخر” ضمن المناهج المطورة الجديدة التي سيتم تدريسها بدءًا من العام الدراسي القادم 2025 - 2026، وذلك في إطار جهود الدولة لتحديث المحتوى التعليمي وتعزيز المفاهيم الأخلاقية والإنسانية لدى الطلاب في المراحل التعليمية المختلفة.

وأوضحت الوزارة أن مادة “القيم واحترام الآخر” تم تخصيص نصف فترة دراسية لها ضمن الجدول الزمني، بحيث يتم تدريسها بشكل منتظم في المراحل المستهدفة، مما يعكس حرص الوزارة على دمج القيم التربوية والإنسانية في المنظومة التعليمية، وتنمية ثقافة التسامح واحترام التنوع لدى النشء.

كما أشارت وزارة التعليم إلى أن الفصل الدراسي في الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي سيتم تقسيمه بين التربية الموسيقية والمهارات المهنية، وهو ما يسري أيضًا في الحلقة الإعدادية، مع مراعاة التوازن بين الأنشطة العملية والثقافية.

وأكدت أن مادة المهارات المهنية تُدرس كنشاط لا يُضاف إلى المجموع الكلي للدرجات، بينما تم تعديل زمن حصة مادة التربية الفنية لتُصبح نصف فترة فقط في المرحلة الإعدادية بدلًا من فترة كاملة، بما يتماشى مع الخطة الدراسية الجديدة.

وفيما يتعلق بالخريطة الزمنية للعام الدراسي 2025 - 2026، فقد أعلنت الوزارة أن الدراسة ستبدأ رسميًا يوم السبت 20 سبتمبر 2025 بجميع المدارس الرسمية والخاصة للغات والقومية والمدارس الفنية.

ويستمر العام الدراسي حتى الخميس 11 يونيو 2026، بمعدل 36 أسبوعًا دراسيًا، حيث يتم توزيع المناهج بشكل متوازن على الفصلين الدراسيين.

وسيبدأ الفصل الدراسي الأول في 20 سبتمبر 2025 ويستمر حتى 22 يناير 2026، على أن تُجرى امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بدءًا من السبت 10 يناير 2026.

في حين يبدأ الفصل الدراسي الثاني في 7 فبراير 2026 ويستمر حتى 11 يونيو 2026، على أن تُعقد امتحانات الفصل الثاني لصفوف النقل اعتبارًا من السبت 16 مايو 2026.

تأتي هذه الإجراءات ضمن خطة الوزارة لتطوير المناهج الدراسية بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، التي تهدف إلى بناء نظام تعليمي شامل ومتوازن يواكب المعايير الدولية ويعزز المهارات الحياتية والقيم الأخلاقية لدى الطلاب، إلى جانب تحقيق التوازن بين المواد الأساسية والأنشطة التي تسهم في تكوين شخصية متكاملة للمتعلمين.