نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نشاط الرئيس السيسي في النصف الأول من يوليو 2025.. زيارة غينيا والأمن الغذائي في صدارة الأولويات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشرت رئاسة الجمهورية فيديو توثيقيًا يستعرض أهم أنشطة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال النصف الأول من شهر يوليو 2025، والتي شملت ملفات إقليمية وأفريقية ومحلية بارزة، في مقدمتها:

• المشاركة في القمة التنسيقية للاتحاد الأفريقي في غينيا الاستوائية.

• مناقشة خطط تعزيز الأمن الغذائي.

• لقاءات مكثفة مع قادة الدول الأفريقية.





زيارة غينيا الاستوائية والقمة التنسيقية للاتحاد الأفريقي

شارك الرئيس السيسي في الدورة السابعة لاجتماع القمة التنسيقية لمنتصف العام للاتحاد الأفريقي، التي عقدت في مدينة مالابو عاصمة غينيا الاستوائية.

أبرز ما تناولته القمة:

• تعزيز التكامل القاري وتحرير التجارة البينية.

• مواجهة التحديات الدولية التي تؤثر على التنمية في إفريقيا.

• تعزيز الأمن والسلم في القارة.





كما ألقى الرئيس السيسي:

• كلمة بصفته رئيس اللجنة التوجيهية لوكالة نيباد، حيث ركّز على سد الفجوة التمويلية وتنفيذ أجندة إفريقيا 2063.

• كلمة كرئيس الدورة الحالية للقدرة الإقليمية لشمال إفريقيا، أكد خلالها على دور مصر في دعم السلم القاري.





لقاءات ثنائية مع القادة الأفارقة

أجرى الرئيس السيسي سلسلة لقاءات ثنائية على هامش القمة، شملت:

• رئيس غينيا الاستوائية تيودورو أوبيانج: تناول تعزيز التعاون الاقتصادي والطاقة.

• الرئيس الأنجولي جواو لورينسو: بحثا سبل دعم العمل الأفريقي المشترك.

• الرئيس الغاني جون ماهاما: بحث العلاقات التاريخية والتعاون المشترك.

• لقاءات مع قادة آخرين: موريتانيا، الجابون، ليبيا، النيجر.

تناولت هذه اللقاءات:

• تعزيز التكامل القاري.

• تنمية التجارة والبنية التحتية.

• تعزيز السلم والأمن في إفريقيا.

ملف الأمن الغذائي في مصر على طاولة الرئيس

عقد الرئيس السيسي اجتماعًا مهمًا مع:

• رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

• وزيري التموين والزراعة.

• مدير جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

أبرز نتائج الاجتماع:

• تأكيد استقرار الأمن الغذائي وتوافر الاحتياطي من السلع الأساسية مثل: القمح، الزيت، السكر، اللحوم، والدواجن.

• التعاقد على استيراد:

• 3.4 مليون طن قمح

• 192 ألف طن زيوت خام

• 6 آلاف طن لحوم

• 4 آلاف طن دواجن

• تنويع مصادر استيراد القمح لضمان الاستمرارية وعدم التأثر بالأزمات.





تطوير قطاع التجارة الداخلية

استعرض الاجتماع:

• إنشاء سلاسل تجارية في العبور ومدينة نصر وقليوب.

• التحضير لإطلاق أول سلسلة تجارية حكومية “Carry On” بالشراكة مع القطاع الخاص.

• تنقية قواعد بيانات الدعم لضمان وصوله لمستحقيه.

• تنظيم أسواق اليوم الواحد، ببدء المرحلة الثانية في مايو 2025 بأكثر من 200 سوق.





البورصة السلعية: آلية لضبط الأسعار

تم تناول الموقف التنفيذي لإنشاء البورصة السلعية، التي تمثل:

• ضمانًا لاستقرار الأسواق.

• آلية لضبط الأسعار.

• منصة لتسجيل المصدرين والمستوردين.

وتعمل الحكومة حاليًا على إعداد مشروع قانون ينظم عمل البورصة، مع الاستفادة من التجارب الدولية.

الزراعة والتحول الرقمي والإنتاج الحيواني

ناقش الاجتماع:

• التحول الرقمي في الزراعة وترشيد الإنفاق.

• تحسين إنتاجية اللحوم والألبان من خلال تطوير السلالات المحلية.

• زيادة الأراضي المزروعة في الدلتا الجديدة بالتنسيق مع جهاز “مستقبل مصر”.

• أهمية الميكنة وتحسين جودة الأراضي.

• متابعة وضع الأسمدة، لا سيما النترات واليوريا، لتحقيق التوازن بين دعم الفلاح وحماية السوق.



رؤية شاملة وتنسيق محكم

أكد الرئيس السيسي أهمية:

• التنسيق الكامل بين مؤسسات الدولة في ملف الأمن الغذائي.

• العمل المتكامل لضمان تحقيق الاكتفاء الذاتي.

• المضي قدمًا في خطط تنمية الزراعة والتجارة الداخلية.