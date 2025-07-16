ورشة عمل مشتركة بين قطاع الشؤون القانونية بالجامعة العربية والوكالة الأوروبية للتعاون في مجال العدالة الجنائية ومكافحة الإرهاب

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 16 يوليو 2025 12:37 مساءً -

انطلقت صباح اليوم الأربعاء، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعمال ورشة العمل المشتركة بين قطاع الشؤون القانونية بالجامعة والوكالة الأوروبية للتعاون في مجال العدالة الجنائية (EUROJUST)، بمشاركة ممثلين عن وزارات العدل في عدد من الدول العربية، ومسؤولين من الوكالة الأوروبية، إضافة إلى ممثلين عن مشروع CT JUST الممول من الاتحاد الأوروبي والمعني بمكافحة الإرهاب وتعزيز منظومة العدالة الجنائية.

تهدف هذه الورشة إلى تعزيز التعاون المؤسسي بين الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي في مجال العدالة والتعاون القضائي، من خلال استعراض آليات عمل وكالة EUROJUST ودورها في تنسيق الجهود القانونية على المستوى الدولي، خاصة في ما يتعلق بمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب. كما تمثل الورشة منصة لتبادل الخبرات بين الجانبين العربي والأوروبي بشأن التحديات القانونية العابرة للحدود، وتطوير أدوات التنسيق القضائي المشترك.

يتضمن برنامج الورشة مناقشات موسعة حول قضايا التعاون القانوني الدولي، وآلية عمل قضاة الاتصال، والعلاقات بين الوكالة والدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى سبل تشكيل فرق تحقيقات مشتركة، وتفعيل شبكة التعاون القضائي العربي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة. وتشكل هذه الورشة خطوة إضافية نحو تعزيز التكامل الإقليمي والدولي في مواجهة التهديدات المشتركة، وتطوير أطر قانونية أكثر فاعلية تستجيب للواقع الأمني المتغير.