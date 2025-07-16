مد غلق طريق الدائرى الإقليمى حتى 1 أغسطس فى هذه الأماكن

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 16 يوليو 2025 12:37 مساءً -

مدت وزارة النقل غلق طريق الدائري الإقليمي بشكل كلي في الاتجاه القادم من تقاطع الطريق الإقليمي مع طريق الاسكندرية الصحراوي وحتي تقاطع الاقليمي مع طريق السويس الصحراوي إلى يوم الجمعة الموافق 1 أغسطس 2025.

وتم غلق الطريق في الجزء المشار إليه ، لتدعيم وتحسين ورفع كفاءة وسائل التحكم المروري والسلامة المرورية للتحويلات المؤقتة وصيانة هذه التحويلات وتكثيف العلامات الإرشادية بها.

وجاء قرار الوزارة بعد جولة للفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لتفقد مواقع العمل بمشروع تطوير رفع كفاءة الطريق الدائري الإقليمي بحضور كل من اللواء ماجد عبد الحميد نائب وزير النقل للنقل البري والمكلف بالإشراف على تطوير الطريق الدائري الإقليمي واللواء طارق عبد الجواد رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري وعدد من استاذة كليات الهندسة بجامعتي عين شمس والزقازيق (أ.د حسن مهدي أستاذ الطرق بكلية الهندسة جامعة عين شمس نائب رئيس اللجنة الدائمة للكود المصري للطرق وأ.د خالد قنديل استاذ الطرق بكلية الهندسة جامعة عين شمس، والدكتور عماد نبيل استشاري الطرق والدكتور عبد الرحمن الباز مدرس هندسة الطرق والمرور بجامعة الزقازيق).

ويأتي في اطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للحكومة المصرية بدراسة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإغلاق الطريق الدائري الإقليمي في المناطق التي تشهد أعمال رفع الكفاءة والصيانة، مع وضع البدائل المناسبة والآمنة، وذلك حفاظًا على سلامة المواطنين وضمان إنجاز الأعمال في أسرع وقت.