ضبط مرتكب واقعة التعدي على المارة وترويعهم باستخدام سلاح أبيض بأحد الشوارع بالدقهلية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 16 يوليو 2025 12:37 مساءً - فى إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على المارة وترويعهم بإستخدام سلاح أبيض بأحد الشوارع بالدقهلية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ (12 الجارى) تبلغ لمركز شرطة نبروه بمديرية أمن الدقهلية من شخصين بقيام الشخص الظاهر بمقطع الفيديو "عاطل ، ووالده مقيمان بدائرة المركز" بالتعدى عليهما بالضرب وإحداث إصابتهما بإستخدام الأول سلاح أبيض.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المذكور ووالده وبمواجهتهما أفاد والده بإرتكاب نجله الواقعة المشار إليها فى ضوء معاناته من أمراض نفسية وتلقيه العلاج بأحد مراكز علاج الإدمان وتخلصه من السلاح الأبيض المستخدم فى الواقعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.