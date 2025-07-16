خدمات مرورية تزامناً مع تنفيذ أعمال إنشائية لمشروع القطار الكهربائى بالقاهرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 16 يوليو 2025 12:37 مساءً - تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور .. وذلك تزامناً مع تنفيذ أعمال القطع العرضى لميدان مدخل الشروق 1 (القادم من الطريق الدائرى الأوسطى) بالقاهرة.. مما يستلزم الغلق الكلى لأحد الإتجاهين وتشغيل الإتجاه الآخر بنظام الإتجاهين لتنفيذ تلك الأعمال.. ليلاً نهاراً وذلك لمدة "14 يوم" إعتباراً من يوم الخميس (17/7/2025).

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.