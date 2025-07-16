نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزيرة البيئة تتوجه إلى العاصمة الكينية نيروبى للمشاركة فى الدورة العشرون للمؤتمر الوزاري الأفريقي للبيئة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توجهت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إلى العاصمة الكينية نيروبى، للمشاركة فى الدورة العشرون للمؤتمر الوزاري الأفريقي للبيئة (AMCEN)، الذي تستضيفه دولة ليبيا، بنيروبي، خلال الفترة من 14 إلى 18 يوليو 2025، تحت شعار "أربعة عقود من العمل البيئي في إفريقيا: التأمل في الماضي وتخيل المستقبل"، حيث يُصادف الذكرى الأربعين لتأسيس المؤتمر الوزاري الأفريقي للبيئة، وذلك بحضور المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، والأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة، ورئيس البنك الأفريقي للتنمية، ومفوض الاتحاد الأفريقي للزراعة والتنمية الريفية والاقتصاد الأزرق والبيئة المستدامة و عدد من الوزراء من مختلف الدول الإفريقية ولفيف من الخبراء البيئيين.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن الدورة الحالية ستناقش أراء ووجهات نظر الوزراء والخبراء فى عدد من القضايا والموضوعات المشنركة للعمل على التوصل إلى اتفاق بشأنها ؛ لإعداد المواقف المشتركة لإفريقيا تمهيدًا لمشاركتهم فى الاجتماعات والمؤتمرات البيئية العالمية القادمة، بما في ذلك جمعية الأمم المتحدة للبيئة (UNEA-7) ولجنة التفاوض الحكومية الدولية بشأن التلوث البلاستيكي ومؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP30)، موضحة أن المؤتمر يهدف إلى مراجعة التقدم المحرز في تنفيذ قرارات مؤتمر AMCEN السابقة، وتحديد الأولويات البيئية لإفريقيا للفترة من 2025 إلى 2027 والاتفاق عليها.

هذا وتشارك وزيرة البيئة فى الجلسة الإفتتاحية للمؤتمر التى تتضمن مراسم تسليم وتسلم رئاسة المؤتمر إلى دولة ليبيا،كما تشارك فى عدد من الحوارات الوزارية ضمن فعاليات الدورة حول المسرعات الرئيسية لتحقيق خطة 2030 وخطة إفريقيا 2063، حيث ستشارك فى الحوار الوزاري المقام تحت عنوان " التمويل والميزانية المستدامة والقادرة على التكيف مع تغير المناخ كمسار لمعالجة تغير المناخ والكوارث الطبيعية والتدهور البيئي في إفريقيا، والحوار الوزارى "الاستفادة من مجموعة العشرين لمواجهة التحديات البيئية"، كذلك تشارك فى عدد من الحوارات الوزارية، كما تشارك فى الإطلاق رفيع المستوى لخطة عمل الاتحاد الأفريقي للاقتصاد الدائري القاري (2024-2034).

وعلى هامش مشاركتها فى الإجتماع الوزارى تعقد وزيرة البيئة عدد من اللقاءات الثنائية، حيث ستلتقى الدكتورة موسوندا مومبا الأمين العام لاتفاقية رامسار لمناقشةالاستعدادات الخاصة بمؤتمر الأطراف الخامس عشر، وتلتقى بالسيدة إليزابيث ماروما مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة ونائبة المدير التنفيذى لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، كما تعقد اجتماعًا مع السيد جيم سكيا رئيس الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC)، لمناقشة ومتابعة العمل الجارى للهيئة الحاكمة الدولية المعنية بتغير المناخ استعدادًا للدورة الثالثة والستين للهيئة، المقرر عقدها في نهاية أكتوبر 2025، كذلك تلتقى وزيرة البيئة بالسيدة جاسيكا روسوال، مفوضة البيئة، ومرونة المياه، والاقتصاد الدائري التنافسي.