نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بتوجيهات من رئيس الجمهورية.. وزير الخارجية يكثف الاتصالات لخفض التصعيد بالمنطقة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

بتوجيهات من السيد رئيس الجمهورية لتكثيف الاتصالات لخفض التصعيد وحدة التوتر فى المنطقة، اجرى د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة مجموعة من الاتصالات شملت كل من السيد عباس عراقجى وزير الخارجية الايرانى، والسيد ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الامريكى الخاص للشرق الاوسط، والسيد رافائيل جروسى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

تناول الوزير عبد العاطى فى الاتصالات اهمية العمل على الدفع بالحلول السلمية واستئناف المفاوضات حول البرنامج النووى الايرانى، خاصة مع الاقتناع بإنه لا حلول عسكرية لهذا الملف وباقى الازمات التى تتعرض لها المنطقة. كما جرى خلال الاتصالات تبادل الأفكار والرؤى حول سبل خفض التصعيد وتثبيت وقف إطلاق النار بين ايران واسرائيل بشكل كامل، وضمان عدم تجدد الأعمال العدائية والدفع بالمسار السياسى والسلمى.

ومن ناحية اخرى، تناول الاتصال مع السيد ستيف ويتكوف الجهود المكثفة المبذولة حاليا للتوصل لوقف إطلاق النار فى قطاع غزة والعمل على استدامته، وبما يدفع باتجاه إطلاق سراح مجموعة من الرهائن والاسرى مقابل وقف اطلاق النار وادخال المساعدات دون عوائق وبشكل كاف فى ظل الأوضاع الكارثية فى القطاع. وجدد الوزير عبد العاطى فى هذا السياق رفض مصر الكامل لكل الأفكار التى تتردد حول إنشاء مدينة للخيام فى جنوب قطاع غزة، أو اجراء اى تغيير ديموغرافي فى الاراضى الفلسطينية المحتلة.

كما تناول الوزير عبد العاطى الطرح المصرى الخاص بعقد مؤتمر دولى فى مصر معنى بالتعافي المبكر وإعادة الإعمار بعد التوصل لوقف إطلاق النار، بما يسهم فى تحقيق التعافى المبكر وبدء عملية اعادة إعمار القطاع وفقا للخطة العربية الإسلامية فى هذا الشأن.

ومن جانبه، ثمن السيد ويتكوف الجهود المصرية بقيادة فخامة رئيس الجمهورية لتعزير الامن والاستقرار فى المنطقة باعتبار مصر شريك رئيسى للولايات المتحدة فى هذا الشأن.