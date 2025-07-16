نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصر تدين الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي اللبنانية والسورية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



تدين جمهورية مصر العربية الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي اللبنانية والسورية وما تشكله من انتهاك سافر لسيادة البلدين العربين الشقيقين وخرق لقواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وتشدد جمهورية مصر العربية على الأهمية البالغة لاحترام سيادة كل من لبنان وسوريا والرفض الكامل للتدخل في شئونهما الداخلية، وتؤكد على ضرورة احترام وحدة وسلامة أراضيهما. وتشدد مصر على أن هذه الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة من شأنها تعميق حدة التوتر وتمثل عنصرا أساسيًا لعدم الاستقرار في البلدين الشقيقين والمنطقة، في ظل ظرف دقيق تُبذل فيه جهود إقليمية ودولية حثيثة بمشاركة مصرية فعالة لخفض التصعيد ودعم الأمن والاستقرار الإقليمي.