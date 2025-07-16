نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمديد غلق الدائري الإقليمي للاتجاه القادم من تقاطع الطريق مع الإسكندرية الصحراوي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة النقل تمديد الغلق الكلي المؤقت للاتجاه القادم من تقاطع الطريق الإقليمي مع طريق الإسكندرية الصحراوي وحتى تقاطعه مع طريق السويس الصحراوي، وذلك حتى يوم الجمعة الموافق 1 أغسطس 2025.

ويأتي هذا القرار عقب الجولة التفقدية التي أجراها الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، لمتابعة سير العمل في مشروع تطوير ورفع كفاءة الطريق الدائري الإقليمي.

وأكدت وزارة النقل أن قرار التمديد يأتي في ضوء الحاجة إلى استكمال أعمال تحسين وسائل التحكم والسلامة المرورية بالتحويلات المؤقتة، وصيانة تلك التحويلات، بالإضافة إلى تعزيز العلامات الإرشادية بها لضمان أعلى معدلات الأمان والكفاءة المرورية خلال فترة تنفيذ الأعمال.