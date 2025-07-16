بشهادة الإنجليز: محمد صلاح أفضل مهاجم أفريقى في تاريخ الدوري الإنجليزي

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 16 يوليو 2025 09:36 صباحاً - احتل محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي المركز السادس في قائمة أفضل مهاجمي الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" على مدار التاريخ، وفقًا لشبكة "givemesport" البريطانية، وتصدر ترتيب أفضل المهاجمين الأفارقة فى تاريخ البطولة وكذلك أفضل مهاجمى ليفربول فى البريميرليج.

محمد صلاح يصنع التاريخ مع ليفربول

وقالت الشبكة العالمية عن محمد صلاح، "أرقام الفرعون المصري على الجهة اليمنى مع ليفربول مذهلة، ثبات مستواه الذي حققه في أنفيلد على مدار ما يقرب من عقد من الزمان أمرٌ مذهل، ولا يُظهر الملك المصري أي علامات على التراجع".

وأضافت، "محمد صلاح لعب دورًا حاسمًا في فوز ليفربول بلقبي الدوري الإنجليزي الممتاز في موسمي 2019-2020، و2024 – 2025، وهو ثالث أفضل هداف في تاريخ النادي، خلف إيان راش وروجر هانت فقط".

تييري هنري يتصدر قائمة أفضل مهاجمي الدوري الإنجليزي

وتصدر تييري هنري أحد أساطير نادي أرسنال قائمة أفضل مهاجمي الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" على مدار التاريخ، يليه الان شيرار الهداف التاريخي للمسابقة المحلية، وكريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد السابق في المرتبة الثالثة.

في حين حل واين روني نجم مانشستر يونايتد الأسبق في المرتبة الرابعة، وهاري كين مهاجم توتنهام السابق وبايرن ميونخ الألماني في المرتبة الخامسة، بينما تفوق محمد صلاح على سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي المعتزل صاحب المرتبة السابعة، وديدييه دروجبا نجم تشيلسي الأسبق صاحب المرتبة الثامنة، ولويس سواريز مهاجم ليفربول الأسبق صاحب المرتبة التاسعة، فيما تواجد إريك كانتونا أحد أساطير مانشستر يونايتد في المرتبة العاشرة.

محمد صلاح يواصل التألق مع ليفربول

وقدم محمد صلاح موسمًا استثنائيًا قاد على إثره ليفربول للتتويج بلقب الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج" للمرة العشرين فى تاريخه، ليعادل رقم مانشستر يونايتد القياسى فى عدد مرات التتويج باللقب المحلى.

وحصد محمد صلاح جائزة الحذاء الذهبي كأفضل هداف في الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 29 هدفاً وذلك للمرة الرابعة فى مسيرته، معادلاً رقم تييري هنري أسطورة أرسنال.

وبات محمد صلاح ثاني لاعب في تاريخ الدوري الأقوى فى العالم الذي يحقق الحذاء الذهبي 4 مرات بعد تييري هنري الذي حصد الجائزة أعوام 2002 و2004 و2005 و2006، كما فاز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، وجائزة أفضل صانع أهداف في المسابقة ذاتها.

ترتيب أفضل 10 مهاجمين في تاريخ الدوري الإنجليزي

1- تييري هنري - فرنسا

2- ألان شيرار - إنجلترا

3- كريستيانو رونالدو - البرتغال

4- واين روني - إنجلترا

5- هاري كين - إنجلترا

6- محمد صلاح - مصر

7- سيرجيو أجويرو - الأرجنتين

8- ديديه دروجبا - كوت ديفوار

9- لويس سواريز - أوروجواي

10- إيريك كانتونا - فرنسا