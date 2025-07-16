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أحمد جودة - القاهرة - مدبولي: قصر القطن في قلب الإسكندرية فرصة استثمارية واعدة.. خطة لتحويله لمشروع فندقي وتجاري وإداري

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا بمقر الحكومة في العلمين الجديدة، لمتابعة التصورات الخاصة بـ الاستغلال الأمثل لمبنى قصر القطن بمحافظة الإسكندرية.

◼️ موقع استراتيجي أمام النصب التذكاري ووسط أهم المرافق

وأكد رئيس الوزراء أن قصر القطن يتمتع بموقع فريد في منطقة ميدان المنشية، مباشرة أمام النصب التذكاري للجندي المجهول، وعلى مقربة من ميناء الإسكندرية، ومجمع المحاكم، والبنوك، والغرفة التجارية، ما يجعله موقعًا جاذبًا للاستثمارات في مجالات السياحة والخدمات.

◼️ لجنة حكومية لحسم الإشكاليات وإعادة التأهيل

أشار مدبولي إلى أنه سبق تشكيل لجنة لبحث سبل إزالة التشابكات القانونية والمالية الخاصة بالمبنى، ووضع تصور متكامل لإعادة تأهيله، لضمان استغلاله بالشكل الأمثل، سواء على الصعيد السياحي أو التجاري، بما يحقق عائدًا اقتصاديًا وتنمويًا للدولة.

◼️ المبنى صالح للاستخدام وخطة استثمارية جاهزة

من جهته، أكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أن تقييمات حديثة أثبتت صلاحية المبنى من الناحية الإنشائية، وتم حصر المديونيات المتعلقة به.

كما استعرض الوزير تصورًا مبدئيًا لاستغلال المساحات داخل قصر القطن، مشيرًا إلى أنه يمكن تحويله إلى مشروع فندقي وإداري وتجاري متكامل يخدم المنطقة ويدعم النشاط الاقتصادي بها.

◼️ الإسكندرية على خريطة الاستثمار السياحي والتجاري

وشدّد مدبولي في ختام الاجتماع على أن الدولة تعمل على تعظيم العائد من كل أصل مملوك لها، خاصة تلك التي تقع في مناطق استراتيجية.

وأشار إلى أن قصر القطن يُعد نموذجًا لأصل تاريخي يمكن إعادة إحيائه برؤية استثمارية حديثة، موضحًا أن الحكومة ستواصل التنسيق مع كافة الجهات المعنية للبدء في تنفيذ الخطة المقترحة خلال الفترة المقبلة.