نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصدر بالتعليم يكشف موعد نتيجة الثانوية العامة 2025.. والتصحيح لا يزال مستمرًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن أعمال تصحيح امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 لا تزال جارية داخل الكنترولات، مشيرًا إلى أن الوزارة تواصل تنفيذ خطة دقيقة لضمان مراجعة أوراق الإجابات بشكل كامل قبل إعلان النتيجة النهائية.

وقال المصدر في تصريحات خاصة: "عمليات التصحيح تسير بشكل منتظم حتى الآن، ولا نزال في مرحلة المراجعة الدقيقة ورصد الدرجات، حرصًا على إعطاء كل طالب حقه الكامل دون تسرع".

وأوضح أن إعلان النتيجة لن يكون قبل نهاية شهر يوليو الجاري، مؤكدًا أن الموعد المرجح يتراوح بين يومي 25 و30 يوليو، وفقًا لمعدلات الانتهاء من التصحيح واعتماد النتائج رسميًا.

وأشار إلى أن الوزارة ستعلن النتيجة إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي، عقب اعتمادها مباشرة من الوزير محمد عبد اللطيف، متضمنة تفاصيل الدرجات وأسماء أوائل الجمهورية ونسب النجاح العامة.