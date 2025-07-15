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رئيس جامعة حلوان يتفقد اختبارات القدرات بكلية علوم الرياضة بنين

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رئيس جامعة حلوان يتفقد اختبارات القدرات بكلية علوم الرياضة بنين

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أحمد جودة - القاهرة - أجرى الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان ورئيس اللجنة العليا لاختبارات القدرات، جولة تفقدية بكلية علوم الرياضة بنين، والتي تُعد إحدى المحطات الأساسية للقبول بالكليات المتخصصة، رافقه الدكتور وليد أحمد عبد الرازق عميد الكلية والساده الوكلاء ورئيس الاختبارات بالكلية والساده اعضاء هيئة التدريس.

وتفقد الدكتور قنديل الإجراءات التنظيمية والاختبارات التي يخضع لها الطلاب، مشيدًا بحسن التنظيم والدقة في تطبيق المعايير المعتمدة لضمان اختيار أفضل العناصر المؤهلة لدراسة علوم الرياضة.

كما أشار إلى أهمية تلك الاختبارات في إعداد جيل جديد من الرياضيين والعاملين بمجال علوم الرياضة، مؤكدًا على دعم الجامعة الكامل للرياضة، كما أثنى على مستوى الطلاب المتقدمين لهذا العام، وسط أجواء حماسية تعكس تطلعاتهم نحو مستقبل رياضي واعد.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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