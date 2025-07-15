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تنسيق الدبلومات الفنية 2025 «دبلوم تجارة».. الكليات والمعاهد المتاحة والحد الأدنى للقبول

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تنسيق الدبلومات الفنية 2025 «دبلوم تجارة».. الكليات والمعاهد المتاحة والحد الأدنى للقبول

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تنسيق الدبلومات الفنية 2025 «دبلوم تجارة».. الكليات والمعاهد المتاحة والحد الأدنى للقبول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مع إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2025 بنسبة نجاح بلغت 70.47%، ارتفع بحث الطلاب وأولياء الأمور عن تنسيق دبلوم التجارة 2025 بنظام الثلاث سنوات، والكليات والمعاهد الحكومية والخاصة المتاحة لهم، وذلك تمهيدًا لتسجيل الرغبات عبر بوابة التنسيق الرسمية التابعة لوزارة التعليم العالي.

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إمكانية الاستعلام عن نتائج الدبلومات (تجارة – صنايع – زراعة – تمريض – سياحة وفنادق) من خلال:

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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