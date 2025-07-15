نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تنسيق الدبلومات الفنية 2025 «دبلوم تجارة».. الكليات والمعاهد المتاحة والحد الأدنى للقبول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مع إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2025 بنسبة نجاح بلغت 70.47%، ارتفع بحث الطلاب وأولياء الأمور عن تنسيق دبلوم التجارة 2025 بنظام الثلاث سنوات، والكليات والمعاهد الحكومية والخاصة المتاحة لهم، وذلك تمهيدًا لتسجيل الرغبات عبر بوابة التنسيق الرسمية التابعة لوزارة التعليم العالي. رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إمكانية الاستعلام عن نتائج الدبلومات (تجارة – صنايع – زراعة – تمريض – سياحة وفنادق) من خلال: