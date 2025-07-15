نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الزراعة ينفي شائعة وصول تذكرة حديقة الحيوان لـ400 جنيه: لم نناقش الأسعار حتى الآن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نفى الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، صحة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وصول سعر تذكرة دخول حديقة الحيوان بالجيزة إلى 400 جنيه، مؤكدًا أن هذه الشائعات لا أساس لها من الصحة، ولم يتم حتى الآن مناقشة أسعار التذاكر الخاصة بالحديقة بعد تطويرها.

الدولة تهتم بالمواطن وتطوير الحدائق مستمر

وخلال مداخلة هاتفية في برنامج «حضرة المواطن» المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، شدد الوزير على أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بـ المواطن البسيط وتحرص على تقديم خدمة ترفيهية متميزة بأسعار مناسبة، مشيرًا إلى أن حديقة الأورمان وحديقة الأسماك أيضًا سيتم تطويرهما في إطار خطة شاملة لتحديث الحدائق العامة.





تطوير حديقة الحيوان بالتعاون مع شركة عالمية كبرى

وأشار وزير الزراعة إلى أن حديقة الحيوان بالجيزة تخضع حاليًا لأعمال تطوير شاملة بالتعاون مع إحدى الشركات العالمية الكبرى، من أجل إعادة إحيائها بما يليق بـ مكانتها التاريخية والتراثية.

وأكد أن الحديقة ستُفتتح رسميًا خلال شهر سبتمبر المقبل، لتُقدم تجربة ترفيهية وتعليمية متكاملة تواكب المعايير العالمية في هذا المجال.

حديقة الحيوان بعد التطوير ستكون مفخرة للمصريين

قال الوزير إن الحديقة بعد التطوير ستكون مفخرة لكل المصريين من حيث الشكل، والمحتوى، والخدمات المقدمة للجمهور، لافتًا إلى أنه سيتم تعميم هذا النموذج الناجح من التطوير على الحدائق الحيوانية الأخرى بالمحافظات، بهدف تقديم تجربة راقية وآمنة للأسرة المصرية.