نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليم تعلن عن تطوير مناهج العام الدراسي الجديد 2025/2026.. تحديث شامل للغة العربية والإنجليزية والدراسات الدينية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابًا رسميًا إلى المديريات التعليمية، يتضمن تفاصيل تطوير المناهج الدراسية للعام الدراسي الجديد 2025/2026، في إطار خطة الوزارة لتحسين جودة العملية التعليمية ومواكبة التطورات الحديثة في التعليم.

وفيما يلي أبرز ما جاء في بيان الوزارة:

تطوير شامل للغة العربية والإنجليزية والدراسات الاجتماعية

• تم تطوير كتب اللغة العربية من مرحلة رياض الأطفال وحتى الصف الثاني الإعدادي، تحت اسم موحد “كتاب اللغة العربية”.

• شمل التطوير أيضًا كتب اللغة الإنجليزية بجميع مراحل التعليم الأساسي.

• تم تطوير كتب مادة الدراسات الاجتماعية للصفوف: الرابع، الخامس، والسادس الابتدائي.





تعديلات كبيرة على مادة التربية الدينية

• زيادة عدد الفترات المخصصة لمادة التربية الدينية كما يلي:

• الصفان الأول والثاني الابتدائي: من فترة ونصف إلى فترتين ونصف.

• الصف الثالث الابتدائي: من فترة واحدة إلى فترتين ونصف.

• الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي: من فترة واحدة إلى فترتين.

• الصفوف من الأول إلى الثالث الإعدادي: من فترة واحدة إلى فترة ونصف.





المواد التي تضاف للمجموع

• الصفوف الثلاثة الأولى من الحلقة الابتدائية:

• اللغة العربية

• الرياضيات

• اللغة الإنجليزية

• الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي:

• اللغة العربية

• الرياضيات

• اللغة الإنجليزية

• العلوم

• الدراسات الاجتماعية





تعديلات على الفترات الدراسية لبعض المواد

• مادة متعدد التخصصات: تقليل عدد الفترات من ثلاث إلى فترتين في الصفوف الثلاثة الأولى من الابتدائي، ويقوم بتدريسها أي معلم من معلمي المواد المختلفة حسب ظروف كل مدرسة.

• كتاب القيم واحترام الآخر: أُدرج ضمن المناهج المطورة، وسيتم تدريسه بداية من العام الدراسي الجديد، وتم تخصيص نصف فترة له.

• التربية الموسيقية والمهارات المهنية: يتم تقسيم الفصل بين النشاطين في الصفوف الرابع حتى السادس الابتدائي، وكذلك في المرحلة الإعدادية.

• الأنشطة المهنية: لا تُضاف إلى المجموع.

• مادة التربية الفنية: تُعدل فترتها من فترة كاملة إلى نصف فترة بالمرحلة الإعدادية.

• مادة تكنولوجيا المعلومات والاتصال:

• يتم تقليل فترتها من فترة إلى نصف فترة في الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي.

• تُعد مادة دراسية لكنها لا تُضاف إلى المجموع.



خطة تطوير مستمرة

وأكدت الوزارة أن هذه الخطوات تأتي في إطار خطة تطوير شاملة للمناهج المصرية تتماشى مع رؤية الجمهورية الجديدة، وتستهدف بناء شخصية الطالب المصري فكريًا وأخلاقيًا، وتنمية مهاراته التكنولوجية والمهنية بشكل متوازن.

ودعت وزارة التربية والتعليم المعلمين والإدارات المدرسية إلى الالتزام الكامل بالتعديلات الجديدة، وتهيئة البيئة التعليمية المناسبة لتطبيق المناهج المطورة بداية من العام الدراسي 2025/2026.