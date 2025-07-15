وكيل الأزهر يعتمد نتيجة اختبارات رواق الخط العربي والزخرفة بالمحافظات

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أحمد جودة - القاهرة - اعتمد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، اليوم نتيجة اختبارات رواق الخط العربي والزخرفة بالمحافظات، التي أُجريت لمدة خمسة عشر يومًا في محافظات: الغربية، والإسكندرية، وأسيوط، وقنا، وأسوان؛ وشارك فيها نحو ثمانمئة دارس، حيث جرى تقييمهم في عدة مجالات تشمل خط النسخ والثلث والرقعة والزخرفة، بالإضافة إلى تنفيذ مشاريع تخرج في كل خط من الخطوط السالفة، يحصل فيها الدارس على درجة في المشروع، ودرجة في الامتحان التحريري.

وأُقيمت الاختبارات في أجواء مناسبة، حيث جُهزت القاعات بشكل يضمن راحة الدارسين ويساعدهم على تقديم أفضل ما لديهم، وقد أظهرت النتائج تميزًا ملحوظًا في أداء المشاركين، مما عكس مستوى التعليم والتدريب العالي الذي قُدم في التجربة الرائدة برواق الخط العربي والزخرفة.

وفي تعليق له، قال الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأروقة الأزهرية: «إن النجاح في هذه الاختبارات هو خطوة مهمة نحو الحفاظ على التراث العربي والإسلامي، ويعكس الجهود المبذولة من قبل الأزهر الشريف في تعزيز هذا الفن العريق».

وأشار الدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، إلى أن «الاختبارات تمت بسلاسة ويسر ونحن فخورون بمستوى الإبداع الذي أظهره المشاركون، وندعو الجميع إلى الاهتمام بالخط العربي للحفاظ على الموروث الإسلامي». وأضاف أن «اعتماد نتيجة هذه الاختبارات يُعتبر إنجازًا مهمًا ليس فقط للدارسين، ولكن أيضًا للأزهر الشريف الذي يسعى دائمًا لتطوير وتعزيز الفنون الإسلامية، ومع استمرار مثل هذه المبادرات، سيكون هناك تحولًا كبيرًا في المشهد الثقافي والفني في العالم الإسلامي».

كما توجه الدارسون بالشكر إلى الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، لإتاحة الفرصة لهم للالتحاق بالرواق الأزهري، مما يعكس اهتمام الأزهر الشريف بدعم وتعليم فنون الخط العربي والزخرفة الإسلامية، وقد أكد المشاركون في الاختبارات على أهمية هذه الفرصة، التي تساهم في نشر الثقافة والفن الإسلامي في المجتمعات المختلفة.

