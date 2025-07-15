نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- ارتفاع درجات الحرارة غدًا وأمطار رعدية متوقعة على بعض مناطق جنوب مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن البلاد ستشهد غدًا، الأربعاء 16 يوليو 2025، ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة يتراوح ما بين درجتين إلى ثلاث درجات مئوية، مع استمرار الأجواء الحارة إلى شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء، وفقًا لخريطة التنبؤات الصادرة عن الهيئة.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا في المحافظات

• القاهرة الكبرى والوجه البحري:

درجة الحرارة العظمى تصل إلى 37 درجة مئوية، مع شعور بحرارة محسوسة تبلغ نحو 39 درجة.

• السواحل الشمالية:

تسجل درجة حرارة عظمى 32 درجة، فيما تصل الحرارة المحسوسة إلى 36.

• جنوب سيناء:

تبلغ العظمى 37 درجة مئوية.

• شمال الصعيد:

تسجل درجة حرارة عظمى 39 درجة، مع حرارة محسوسة تصل إلى 41.

• جنوب الصعيد:

من المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 41 درجة مئوية، مع شعور بحرارة قد تصل إلى 42.

وأوضحت الهيئة أن موجة الارتفاع الحالية ستستمر حتى يوم الجمعة 18 يوليو، لتصل درجات الحرارة في جنوب البلاد إلى ما بين 40 و43 درجة مئوية، وسط طقس شديد الحرارة نهارًا ومائل للحرارة ليلًا.

أمطار رعدية محتملة ورياح مثيرة للأتربة على الجنوب

حذرت هيئة الأرصاد من احتمالية سقوط أمطار متفاوتة الشدة مساء غد الأربعاء على مناطق من أقصى جنوب البلاد، تشمل أبو سمبل، أسوان، حلايب، وشلاتين، مشيرة إلى أن تلك الأمطار قد تكون رعدية أحيانًا.

كما توقعت الهيئة نشاطًا للرياح المثيرة للرمال والأتربة، نتيجة للهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية، وهو ما قد يتسبب في انخفاض مؤقت في مستوى الرؤية الأفقية.

نصائح الأرصاد للمواطنين

وناشدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين باتباع عدد من الإرشادات لتفادي التأثيرات السلبية لموجة الطقس الحار، أبرزها:

• تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة في فترات الذروة (من 12 ظهرًا حتى 4 عصرًا).

• شرب كميات كافية من المياه والسوائل للحفاظ على ترطيب الجسم.

• اتخاذ الاحتياطات اللازمة أثناء التنقل في المناطق الجنوبية، خاصةً مع احتمالية نشاط الرياح المثيرة للأتربة المصاحبة للأمطار.