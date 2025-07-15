جوتا يظهر مبتسما وسط جماهير ليفربول بعد وفاته.. صورة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 15 يوليو 2025 09:32 مساءً - في مشهد مؤثر يجسد عمق العلاقة بين اللاعب وجماهيره، كشفت مدينة ليفربول عن جدارية مميزة للنجم البرتغالي الراحل ديوجو جوتا، بعد وفاته المفجعة في حادث سير مطلع يوليو الجاري، وذلك تكريماً لمسيرته وإرثه الكروي.

وظهرت الجدارية على واجهة حانة "هالف واي هاوس"، وهي إحدى أبرز نقاط تجمع مشجعي ليفربول في أيام المباريات، حيث رسمها الفنان المحلي والمشجع المعروف للنادي، جون كالشو، الذي اختار أن يصوّر جوتا وهو يبتسم ويؤدي احتفاله الشهير بالأهداف.

وقال كالشو في تصريحات نشرتها شبكة "جول العالمية": "أردنا أن نُظهر جوتا وهو يرسل الحب للجماهير، ومن خلال تخليده في شوارع مدينتنا، نرد له الحب ذاته، لم تكن الفكرة فقط عن كرة القدم، بل عن جوتا الإنسان وما يمثله لنا، لذا جاءت فكرة القلب في التصميم لتعبر عن الرابط العاطفي العميق بينه وبين المشجعين".

وكان جوتا قد فارق الحياة إلى جانب شقيقه أندريه سيلفا، إثر حادث مروع في إسبانيا، ما أثار موجة من الحزن داخل الوسط الرياضي حول العالم.

وقد حرص نادي ليفربول على تكريمه في أولى مبارياته الودية للموسم أمام بريستون، حيث رددت الجماهير أغنيته الشهيرة بصوت واحد طوال اللقاء.

ووصف كالشو جوتا بأنه "واحد من اللاعبين الذين تعلق بهم سكان ليفربول سريعاً"، مضيفاً: "شخصيته كانت محببة، وابتسامته حاضرة دوماً. وحين يمتلك لاعب أغنية خاصة به في المدرجات، فذلك يدل على أنه محبوب بحق".

ويواصل مشجعو ليفربول من مختلف أنحاء العالم إرسال رسائل التعزية والدعاء لعائلته، فيما وضع عدد من نجوم الكرة البرتغالية ومنهم برونو فيرنانديز وديوجو دالوت باقة زهور أمام ملعب أنفيلد، تكريماً لزميلهم الراحل.

الجدارية ليست فقط لوحة فنية، بل شاهد عاطفي على لاعب دخل قلوب الجماهير سريعاً، ورحل قبل الأوان، لكن ذكراه ستبقى خالدة في أنفيلد إلى الأبد.