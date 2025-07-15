أحمد جودة - القاهرة - مدبولي: تحلية مياه البحر أولوية استراتيجية.. ونستهدف إنتاج 9 ملايين م3 يوميًا بمشاركة القطاع الخاص وتوطين التكنولوجيا

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا مهمًا لمتابعة تنفيذ الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر، والوقوف على الجهود المبذولة في إقامة محطات جديدة في هذا المجال الحيوي، بحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان، والمهندس حسن أمين، الرئيس التنفيذي لشركة "أكوا باور" في مصر، واللواء عاصم شكر، نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

◼️ تحلية المياه.. محور أساسي في خطط التنمية

في مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن تحلية مياه البحر باتت من أهم أولويات الدولة، نظرًا لأهميتها في دعم خطط التنمية العمرانية والصناعية، مشيرًا إلى أن الحكومة تستهدف إنتاج نحو 9 ملايين متر مكعب من المياه المحلاة يوميًا في المرحلة المقبلة.

ولفت إلى أن مصر تتجه للاعتماد على تكنولوجيات متطورة في التحلية، مع الاستعانة بالخبرات الدولية، بهدف تلبية الاحتياجات المتزايدة للمياه في ظل محدودية الموارد الطبيعية.

◼️ شراكة قوية مع القطاع الخاص وتوطين الصناعات

من جانبه، أوضح وزير الإسكان المهندس شريف الشربيني، أن الحكومة تعمل وفق خطة استراتيجية واضحة لتوسيع نطاق تحلية مياه البحر كمصدر بديل مستدام، مشددًا على أن الشراكة مع القطاع الخاص أصبحت ضرورة لتحقيق نقلة نوعية في هذا الملف.

وأشار إلى أن الدولة تسعى إلى نقل وتوطين التقنيات الحديثة، سواء في مجال إدارة المحطات أو تصنيع مستلزمات التشغيل، مع التركيز على الاعتماد على الطاقة المتجددة لتقليل تكلفة إنتاج المياه.

◼️ خطط زمنية ومتابعة دقيقة للمشروعات

وصرّح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع ناقش عدة محاور رئيسية تشمل:

إنشاء محطات جديدة بتقنيات حديثة

رفع كفاءة المحطات الحالية

توطين صناعة مستلزمات التشغيل

وضع خطط زمنية دقيقة لكل مرحلة تنفيذية

دراسة فرص التوسع بالشراكة مع شركات عالمية كبرى

كما شدد الاجتماع على ضرورة تقليل الفاتورة الاستيرادية من خلال الاعتماد على التصنيع المحلي.

◼️ تحلية المياه ركيزة لأمن مصر المائي

أكد الحضور في ختام الاجتماع أن تحلية المياه لم تعد خيارًا بل ضرورة استراتيجية، في ظل التحديات المائية العالمية والإقليمية. وتم التوافق على تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات الجارية، مع فتح المجال أمام الاستثمارات الكبرى والمبتكرة في هذا القطاع الواعد، بما يحقق الأمن المائي لمصر في المستقبل القريب والبعيد.