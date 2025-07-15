نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجامعة العربية تدين خططًا إسرائيلية لإقامة مخيم للفلسطينيين جنوب قطاع غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



تدين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بأشد العبارات خططًا إسرائيلية تم تداولها مؤخرًا تهدف لحشر الفلسطينيين في مخيم صغير في جنوب قطاع غزة.

وتشدد الأمانة العامة على أن هذه الخطة التي يدعوها الاحتلال ب "مدينة انسانية" لا تمت للمدنية أو الإنسانية بأدنى صلة.

وتؤكد الجامعة العربية على أن الخطة - المرفوضة شكلا وموضوعا- تعكس مستوى جديدًا من الانحدار الأخلاقي والقيمي للاحتلال، وتكشف عن نية لمواصلة مخطط التطهير العرقي، وإعادة احتلال قطاع غزة وربما تهيئته لنشر المستوطنات.

وتناشد الامانة العامة للجامعة المجتمع الدولي التصدي بقوة لمثل هذه المُخططات اللاإنسانية، والتي تُعيد للأذهان ذكرى أحداث سوداء شهدها القرن العشرون وكان المتصور أن العالم قد تجاوزها، مؤكدة أن المطلوب الآن هو التوصل في أسرع وقت لاتفاق لوقف إطلاق النار، وتوقف إسرائيل عن وضع العصي في العجلات والمماطلة واختراع العقبة تلو العقبة للتهرب من استحقاق وقف إطلاق النار.