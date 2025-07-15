نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة يزور رئيس هيئة النيابة الإدارية لتقديم التهنئة بمناسبة توليه رئاسة الهيئة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام المهندس عادل النجار محافظ الجيزة اليوم الثلاثاء بزيارة المستشار محمد الشناوي لتقديم التهنئة بمناسبة توليه مهام منصبه الرفيع رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية.

جاء ذلك بحضور كل من: المستشار الدكتور محمد أبو ضيف - الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار منتصر عبد العال - مدير إدارة النيابات.

وأعرب المهندس عادل النجار محافظ الجيزة خلال الزيارة عن خالص تهانيه وتمنياته للمستشار محمد الشناوي بدوام التوفيق والسداد في اداء مهام منصبه مؤكدًا على أهمية تعزيز أواصر التعاون المشترك بين محافظة الجيزة وهيئتكم الموقرة لخدمة وطننا الحبيب.

من جانبه أعرب المستشار محمد الشناوي عن بالغ ترحيبه وتقديره لزيارة المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، متمنيًا له دوام التوفيق والسداد في أداء مهام منصبه.