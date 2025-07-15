نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل | عام من الانتظار والتجاهل.. ومواطن بستغيث: "لا حياة لمن تنادي يا توشيبا العربي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى قسم شكاوى القراء في جريدة «دوت الخليج» شكوى من مواطن يُدعى م.ع.م، يكشف فيها عن معاناته المستمرة منذ أكثر من عام مع شركة توشيبا العربي، بعد تعطل جهاز التلفزيون الخاص به، وعدم حصوله على أي دعم أو استجابة حقيقية من جانب الشركة.



وأوضح المواطن في شكواه أنه حاول مرارًا وتكرارًا التواصل مع خدمة العملاء للحصول على قطعة غيار أو حل نهائي للمشكلة، لكن دون جدوى، مضيفًا أن كل محاولاته لمقابلة أو التواصل مع مسؤول مباشر داخل الشركة باءت بالفشل، إذ رُفض طلبه من قبل الموظفين، ليصف الوضع بجملة: «لا حياة لمن تنادي».



ولم تتوقف الأزمة عند التلفزيون فقط، بل امتدت إلى جهاز تكييف تابع للشركة ذاتها، ورغم كونه ما زال ضمن فترة الضمان، فوجئ المواطن بقيام الشركة بطلب رسوم مالية مقابل فك وتركيب الجهاز، وهو ما أثار دهشته واعتبره مخالفًا لطبيعة خدمات الضمان.



وأكد المواطن م.ع.م أنه قدم مؤخرًا شكوى رسمية إلى جهاز حماية المستهلك، طالب فيها بالتحقيق في الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الشركة، خاصة مع ما وصفه بـ«تكرار تجاهل الشكاوى وغياب خدمة ما بعد البيع بشكل كامل».



وتواصل «دوت الخليج» نشر شكاوى المواطنين، وتفتح باب الرد لشركة «توشيبا العربي» لتوضيح موقفها من الواقعة، والرد على ما ورد في الشكوى بكل شفافية.