نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الابتكار في خدمة الاستدامة.. طلاب STEM يقدمون حلولًا بيئية وتكنولوجية رائدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحت رعاية الدكتور يحيى مبروك رئيس مجلس أمناء جامعة الريادة، والدكتور رضا حجازي رئيس الجامعة ووزير التربية والتعليم السابق، والدكتور إيهاب سعيد نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، وبحضور الدكتور يحيى الحلوجي عميد كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي، والدكتور محمد كامل عميد كلية الهندسة، استضافت جامعة الريادة فعاليات النسخة الرابعة من المسابقة العلمية الدولية في مجالي الهوائيات والميكروويف، والتي تُنظَّم للمرة الأولى داخل الجامعة، بعد ثلاث نسخ سابقة أُقيمت بمدينة الإسكندرية.

وشهدت المسابقة هذا العام مشاركة غير مسبوقة من طلاب الجامعات والمدارس من داخل مصر وخارجها، حيث تم استقبال 366 مشروعًا علميًا، من بينها 55 مشروعًا من جامعات مصرية وأجنبية، و311 مشروعًا من طلاب مدارس، معظمهم من مدارس STEM. كما سجلت المسابقة حضورًا دوليًا بمشاركات من الإمارات، اليمن، كينيا، الهند، وإندونيسيا، ما يعكس طابعها العالمي وأهميتها في دعم الابتكار والبحث العلمي بين الشباب.

وفي كلمته خلال افتتاح الفعاليات، أكد الدكتور رضا حجازي، رئيس جامعة الريادة ووزير التربية والتعليم الأسبق، أن التعليم التكنولوجي والابتكار أصبحا محورًا رئيسيًا للتنمية الشاملة، مشيرًا إلى أن العالم يشهد تغيرات متلاحقة في كل ساعة، وليس كل يوم، وهو ما يحتم امتلاك أدوات العصر من علم وتقنية.

وأضاف حجازي أن الجامعة لا تقتصر على تقديم الشهادات الأكاديمية، بل تسعى إلى تخريج أجيال قادرة على الابتكار وريادة الأعمال، موضحًا أن الجامعة أنشأت مركزًا متخصصًا للابتكار وريادة الأعمال ضمن منظومة بحثية متكاملة تضم ستة مراكز بحثية، تعمل جميعها على احتضان الأفكار الطلابية وتحويلها إلى مشاريع قابلة للتنفيذ.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن مجلس الأمناء يولي اهتمامًا كبيرًا بتنظيم الفعاليات والمعارض العلمية التي تُبرز قدرات الطلاب وتمنحهم فرصًا للتفاعل مع مؤسسات أكاديمية محلية ودولية، مضيفًا أن الجامعة تشارك في أنشطة منظمة IEEE العالمية، وخاصة من خلال فرع IEEE Student Chapter، ما يُسهم في تعزيز قدرات الطلاب التقنية وتوسيع آفاقهم العلمية.

من جانبه، عبّر الدكتور ياسر مدني، المدرس بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة الريادة، ورئيس ومؤسس جمعيات الهوائيات والميكروويف الأمريكية في مصر، عن فخره باستضافة الجامعة لهذه الفعالية الدولية، مؤكدًا أن المسابقة شهدت إقبالًا غير مسبوق من المشاركين المصريين والدوليين.

وأوضح مدني أن 95 مشروعًا تأهلت إلى التصفيات النهائية بعد المرور بثلاث مراحل من التحكيم:

المرحلة الأولى: تقييم المقترحات المبدئية (Proposals)، وتم خلالها اختيار 176 مشروعًا.

المرحلة الثانية: فحص الملفات الكاملة لكل مشروع من قِبل لجنة تحكيم أكاديمية تضم أعضاء من نحو 80 جامعة مصرية، وفق معايير علمية دقيقة من أصل 100 درجة.

المرحلة الثالثة: تقديم فيديو توضيحي لكل مشروع، وتم تقييمه من أصل 10 درجات.



وأشار إلى أن المرحلة الأخيرة من التحكيم تُجرى ميدانيًا داخل المعرض الطلابي المصاحب للمسابقة، حيث يُخصص 20 درجة إضافية، تُحدد على أساسها المشاريع الفائزة، مع منح درع المسابقة وشهادات تقدير لكل المشاريع المتأهلة، في حين يُكرم أفضل ثلاثة مشاريع من الجامعات وثلاثة من المدارس.

كما أوضح أن المسابقة تشمل 30 مجالًا علميًا متنوعًا، تعكس أحدث الاتجاهات في التكنولوجيا الحديثة، لافتًا إلى أن عددًا كبيرًا من المشاريع ركز على تطبيقات الاستدامة، ما يعكس وعيًا متقدمًا لدى الطلاب بالقضايا البيئية والتنموية.

وأعرب مدني عن امتنانه للدعم المؤسسي من مجلس أمناء الجامعة، وعلى رأسه الدكتور رضا حجازي، وكذلك للشركاء الفنيين من الجهات العلمية الدولية، وفي مقدمتها:

جمعية الهوائيات وانتشار الموجات (APS)

جمعية تقنيات الميكروويف (MTT-S) التابعتان لمعهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات الأمريكي IEEE

نقابة المهندسين المصرية

برنامج Young Professionals في الولايات المتحدة

وفي كلمته، رحّب الدكتور يحيى الحلوجي، عميد كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي بجامعة الريادة، بالمشاركين من طلاب STEM والجامعات المختلفة، مؤكدًا أن المعرض الطلابي المصاحب يعكس روح العمل الجماعي والدعم المؤسسي الذي تحظى به الكلية من إدارة الجامعة.

وأشاد الحلوجي بما شاهده من مشاريع طلابية مبتكرة، معتبرًا أن بعضها يحتاج إلى احتضان فعلي وتحويله إلى نماذج ناجحة. وأضاف: "نحن لا نعيش زمن محو أمية القراءة والكتابة فقط، بل أصبحنا بحاجة إلى محو أمية الذكاء الاصطناعي، الذي بات يدخل في كل تفاصيل حياتنا اليومية."

وأكد أن أدوات مثل ChatGPT أصبحت تُستخدم على نطاق واسع، تمامًا كما يستخدم الطلاب الآلة الحاسبة، وهو ما يتطلب تطوير أدوات التقييم والتعلم لتواكب هذا التحول الرقمي الجذري.

واختتم الحلوجي كلمته بالتأكيد على أن جامعة الريادة ترحب بكل المبدعين وطلاب STEM، وتسعى إلى تحويل التوصيات الصادرة عن الفعاليات العلمية إلى برامج عملية قابلة للتنفيذ، تدعم الابتكار وتحتضن العقول الواعدة.