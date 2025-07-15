نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخميس.. صرف بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين من خزينة النقابة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرّح هشام يونس أمين صندوق نقابة الصحفيين، بمرعد صرف بدل التدريب والتكنولوجيا للصحف الحزبية والخاصة، عن شهر يوليو الجاري 2025، وهو عصر يوم الخميس المقبل.

وقال جمال عبدالرحيم سكرتير عام النقابة، إن بدل التدريب والتكنولوجيا للزملاء في الصحف الحزبية والخاصة، سيُصرف من حسابات النقابة؛ وذلك عصر يوم الخميس المقبل، تفعيلًا لقرار مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة خالد البلشي، الصادر يوم السبت الماضي.