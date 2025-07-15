نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعاون بحثي وأكاديمي بين مركز بحوث وتطوير الفلزات وجامعة مايو بالقاهرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وقع الدكتور إبراهيم محمد غياض، القائم بأعمال رئيس مركز بحوث وتطوير الفلزات، بروتوكول تعاون مشترك مع الدكتور محب الرافعي، رئيس جامعة مايو بالقاهرة، وذلك بمقر الجامعة.

ويهدف هذا التعاون إلى تعزيز الشراكة في المجالات الأكاديمية والبحثية والتطبيقية، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وتفعيل دور البحث العلمي في خدمة المجتمع والصناعة.

وأكد الدكتور إبراهيم غياض خلال مراسم التوقيع أن البروتوكول يمثل خطوة مهمة نحو تعميق التعاون بين المركز – باعتباره إحدى المؤسسات البحثية الوطنية الرائدة – وجامعة مايو كصرح أكاديمي واعد، مشيرًا إلى أن الشراكة تستهدف بناء القدرات البشرية، وتطوير البحوث التطبيقية، وخلق بيئة علمية متكاملة تدعم الابتكار، ونقل التكنولوجيا لخدمة الصناعة المصرية.

كما شدد على التزام المركز بدعم منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، ومساندة الدولة في جهودها لتعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

من جانبه، أعرب الدكتور محب الرافعي عن اعتزازه بالتعاون مع مركز بحوث وتطوير الفلزات، باعتباره من أبرز بيوت الخبرة الوطنية، مؤكدًا أن الجامعة تولي اهتمامًا خاصًا بالانفتاح على المؤسسات البحثية المرموقة، من أجل تطوير البرامج التعليمية والتدريبية، بما يعزز من قدرات الطلاب، ويفتح أمامهم آفاقًا أوسع للتميز العلمي والمهني.

وأشار إلى أن هذا البروتوكول يمثل بداية لمسار ممتد من التعاون البنّاء الهادف إلى خدمة المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة.

وتضمن البروتوكول مجالات تعاون متعددة، من بينها: تنفيذ بحوث ومشروعات مشتركة، وتبادل الطلاب والباحثين، والإشراف المشترك على الرسائل العلمية، وتنظيم المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية، وتصميم برامج دراسية متخصصة كالدبلومات المهنية والكليات التكنولوجية، والاستفادة المتبادلة من الإمكانيات المعملية، بالإضافة إلى مشاركة الباحثين في مشروعات قومية، وإنشاء أودية للعلوم والتكنولوجيا وفقًا للوائح المنظمة.

شهد مراسم التوقيع حضور وفد من مركز بحوث وتطوير الفلزات، ضم:

د. أسامة فؤاد، القائم بأعمال الأمين العام للمركز. د. محمد رشاد، القائم بأعمال عميد معهد المواد المتقدمة، د. سعيد غالي، القائم بأعمال عميد معهد تكنولوجيا الفلزات د. محسن فرحات، القائم بأعمال عميد معهد تكنولوجيا الخامات، د. أميمة القاضي، القائم بأعمال عميد معهد تكنولوجيا التصنيع

كما شارك من جامعة مايو بالقاهرة:

د. محمد عبدالسلام، مستشار مجلس الأمناء ورئيس مجلس إدارة مركز التميز الإنساني والعلمي، د. عبدالقادر عطية، مستشار مجلس الأمناء لشؤون التعليم والطلاب، د. هالة عز الدين، عميد كلية العلاج الطبيعي ،د. أحمد شتيوي، عميد كلية الهندسة ،د. أسماء فوزي، مدير مركز التميز الإنساني والعلمي

عن مركز بحوث وتطوير الفلزات:

يُعد المركز من أبرز المراكز البحثية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وقد تأسس بموجب القرار الجمهوري رقم 379 لسنة 1983، بدعم من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو).

ويعمل على تطوير الصناعات المعدنية والهندسية والكيميائية، من خلال دعم الإنتاج المحلي، وتقديم الاستشارات الفنية، وتنفيذ التجارب النصف صناعية، وتنظيم الدورات التدريبية، والمساهمة في إنشاء أودية العلوم والحاضنات التكنولوجية. كما يضم نخبة من الكوادر البحثية المتخصصة ومعامل متقدمة تدعم الابتكار العلمي والتطبيقي.

عن جامعة مايو بالقاهرة:

تأسست الجامعة بالقرار الجمهوري رقم 506 لسنة 2019 كجامعة خاصة متعددة التخصصات، وتضم كليات للهندسة والعلاج الطبيعي والسياسة والاقتصاد، وتسعى إلى التكامل مع مؤسسات الدولة في دعم البحث العلمي وخدمة المجتمع، من خلال مركز التميز الإنساني والعلمي، وبرامج تعليمية وتدريبية متقدمة تستند إلى أحدث النظم التكنولوجية، بما يتماشى مع رؤية الدولة في التحول الرقمي وريادة الأعمال.