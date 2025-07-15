نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تنسيق الجامعات 2025.. تسجيل 22 ألف طالب في اختبارات القدرات والكليات المطلوبة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد، اليوم الثلاثاء 15 يوليو 2025، أن عدد الطلاب الذين سجلوا لأداء اختبارات القدرات المؤهلة للالتحاق ببعض الكليات بلغ حتى الآن 22 ألف طالب وطالبة من طلاب الثانوية العامة المصرية 2025.

ويُشترط للقبول بعدد من الكليات اجتياز هذه الاختبارات بنجاح، وفقًا لما حددته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

رابط تسجيل اختبارات القدرات 2025

يمكن للطلاب تسجيل رغباتهم لأداء اختبارات القدرات إلكترونيًا من خلال موقع التنسيق الرسمي: