نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدبولي يستعرض تقريرًا حول تقديم خدمات الشهر العقاري عبر 126 منفذًا بريديًا: 3.6 مليون معاملة حتى مايو 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا شاملًا من الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حول موقف تقديم خدمات الشهر العقاري عبر المنافذ البريدية المنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بمسار ميكنة الخدمات الحكومية، كجزء من استراتيجية الدولة للتحول الرقمي، بهدف تقديم خدمات أسهل وأكثر كفاءة للمواطنين، وتقليل التكدس في المكاتب الحكومية التقليدية.

126 منفذًا بريديًا لخدمات التوثيق

أوضح وزير الاتصالات في تقريره أنه تم التنسيق مع وزارة العدل لتقديم خدمات التوثيق والشهر العقاري داخل فروع الهيئة القومية للبريد، والتي تنتشر على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن عدد المنافذ التي تقدم هذه الخدمات بلغ حتى الآن 126 منفذًا بريديًا.

أكثر من 3.6 مليون معاملة منذ بدء التشغيل

لفت الدكتور عمرو طلعت إلى أن هذه المنافذ قدمت، منذ بدء تشغيل الخدمة وحتى نهاية مايو 2025، نحو

3 ملايين و649 ألفًا و685 معاملة للمواطنين، في إطار خطة الوزارة لتوسيع مظلة الخدمات البريدية لتشمل خدمات التوثيق، بما يتماشى مع رؤية مصر الرقمية.

توزيع جغرافي شامل لمكاتب الشهر العقاري بالبريد

أبرز التقرير توزيع مكاتب الشهر العقاري داخل المنافذ البريدية، وجاء على النحو التالي:

• القاهرة: 20 مكتبًا

• الجيزة: 11 مكتبًا

• الشرقية: 11 مكتبًا

• الإسكندرية: 10 مكاتب

• الغربية: 9 مكاتب

• المنوفية: 8 مكاتب

• المنيا: 7 مكاتب

• بني سويف وكفر الشيخ: 6 مكاتب بكل محافظة

• قنا والدقهلية: 5 مكاتب بكل محافظة

• الأقصر وأسوان: 4 مكاتب بكل محافظة

• البحر الأحمر والفيوم وسوهاج والقليوبية: 3 مكاتب بكل محافظة

• أسيوط والبحيرة: مكتبين بكل محافظة

• الوادي الجديد، دمياط، الإسماعيلية، برج العرب: مكتب واحد في كل محافظة

مؤشرات الأداء والمتابعة اليومية

كما استعرض التقرير أسماء المكاتب، وتواريخ بدء تشغيل الخدمة بها، وعدد العمليات المُنجزة بكل منفذ، مع حساب المتوسط اليومي للمعاملات، ضمن منظومة دقيقة للمتابعة وقياس كفاءة الأداء وضمان تقديم خدمة عالية الجودة.

خطوة جديدة نحو مصر الرقمية

تؤكد هذه الخطوة التقدم الملموس الذي تحققه الدولة في مسار التحول الرقمي، وتقديم خدمات حكومية متطورة توفر الوقت والجهد على المواطنين، خاصة في خدمات تشهد طلبًا مرتفعًا مثل الشهر العقاري.