نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الوطنية للانتخابات” تحدد آلية ضبط حسابات دعاية مرشحي مجلس الشيوخ 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أن فترة الدعاية الانتخابية لمرشحي مجلس الشيوخ ستبدأ يوم الجمعة المقبل، بالتزامن مع إعلان القائمة النهائية للمرشحين، وفقًا للقرار رقم 17 لسنة 2025 بشأن ضوابط ومحظورات الدعاية الانتخابية.

إلزام المرشحين بفتح حساب مصرفي للدعاية

أكدت الهيئة أنه يجب على كل مترشح بالنظام الفردي أو ممثل القائمة بنظام القوائم فتح حساب بنكي بالعملة المحلية في أحد فروع البنك الأهلي المصري أو بنك مصر أو أحد مكاتب البريد، على أن يتم من خلال هذا الحساب:

• إيداع الأموال المخصصة للدعاية من أموال المترشح أو من التبرعات النقدية والعينية.

• تسجيل مصادر التمويل والتبرعات وقيمتها.

• الإنفاق على الحملة الانتخابية بشكل حصري من هذا الحساب.

إخطار يومي بلجنة المتابعة

يُلزم المترشح أو ممثل القائمة بإبلاغ لجنة متابعة سير العملية الانتخابية وتلقي طلبات الترشح خلال 24 ساعة بجميع العمليات المالية التي تتم على الحساب (إيداع أو صرف أو تبرعات)، مع بيان مصدر الأموال وطبيعتها.

إمساك سجل محاسبي لجميع العمليات

كما يلتزم كل مترشح بإمساك سجل محاسبي منتظم وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية، يُثبت فيه:

• مصادر التمويل.

• مصاريف الدعاية.

• تاريخ التبرعات وهوية المتبرعين.

• قيم التبرعات العينية.

ويجب تحديث السجل يوميًا وإبلاغ اللجنة المختصة بكل ما تم قيده فيه.

مراجعة الحسابات من قبل وزارة العدل

منحت الهيئة الحق للجنة المتابعة، عند الحاجة، بتكليف مكتب خبراء تابع لوزارة العدل لمراجعة حسابات الدعاية الانتخابية للمرشحين.



تقديم بيان ختامي بعد انتهاء الحملة

بعد انتهاء فترة الدعاية، يُلزم المترشح أو وكيله القانوني (بموجب توكيل موثق) أو ممثل القائمة بتقديم بيان نهائي إلى لجنة المتابعة يتضمن:

• إجمالي الأموال المحصلة.

• مصادرها وطبيعتها.

• تفاصيل ما تم إنفاقه على الحملة.

• أوجه الإنفاق.

وذلك لفحص البيان وعرض نتائجه على الهيئة الوطنية للانتخابات.

الهدف: الشفافية ومنع التجاوزات

تهدف الهيئة الوطنية من هذه الضوابط الدقيقة إلى تحقيق الشفافية الكاملة في تمويل الحملات الانتخابية، ومنع أي استخدام غير مشروع للأموال، وضمان تكافؤ الفرص بين المرشحين.