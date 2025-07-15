نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأزهر يشدِّد على ضرورة التصدي لإرهاب اليمين المتطرف عقب اغتيال "طالبة جزائرية بألمانيا" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أدان الأزهر الشريف بأشد العبارات، الحادث الإرهابي الذي استهدف الطَّالبة الجزائرية رحمة عياط في مدينة هانوفر الألمانية، الذي نفذه إرهابي يميني ألماني.

ويشدد الأزهر على ضرورة التصدي بكل حزم لإرهاب اليمين المتطرف والقوميَّة البيضاء الجديدة، التي تشكل تهديدًا متصاعدًا للمسلمين واللاجئين في أوروبا، مع وضع تشريعات قانونيَّة رادعة لهذه الممارسات الإرهابيَّة.

والأزهر إذ يدين هذا العمل الإرهابي البغيض، فإنه يتقدَّم بخالص العزاء والمواساة لأسرة الطالبة رحمة عياط، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.