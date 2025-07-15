نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل:- الرئيس السيسي: مصر تثمّن حرص ترامب على حل أزمة سد النهضة والتوصل لاتفاق عادل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء 15 يوليو 2025، أن مصر تُثمّن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي تعكس جدية الولايات المتحدة في بذل الجهود لتسوية النزاعات ووقف الحروب حول العالم.





مصر تؤمن بقدرة ترامب على حل الأزمات الدولية

وأضاف الرئيس السيسي عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أن مصر تثق في قدرة الرئيس ترامب على حل القضايا المعقدة، مشيرًا إلى جهوده في تحقيق السلام والاستقرار في مناطق الصراع مثل أوكرانيا، الأراضي الفلسطينية، وإفريقيا.

موقف مصري داعم للوساطة الأمريكية في أزمة سد النهضة

وشدد الرئيس السيسي على تقدير مصر لحرص ترامب على التوصل لاتفاق عادل بشأن سد النهضة، يضمن حفظ مصالح كافة الأطراف، وأكد على أهمية تصريحات ترامب بشأن ما يمثله نهر النيل لمصر كمصدر أساسي للحياة.





تجديد دعم مصر لرؤية السلام الأمريكية

واختتم الرئيس السيسي تصريحاته بتأكيد دعم مصر الكامل لـ رؤية الرئيس ترامب لإرساء السلام العادل، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، مؤكدًا أن مصر ستظل شريكًا فاعلًا في الجهود الدولية لحل الأزمات وتحقيق التنمية المستدامة.