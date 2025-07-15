نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأرصاد ترد على شائعات البحر المتوسط: لا ظواهر جوية غير طبيعية وارتفاع الأمواج طبيعي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء سلسلة فيديوهات عبر منصاته الرسمية، تضمنت لقاءً مع الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، للرد على الشائعات المنتشرة مؤخرًا بشأن وجود ظواهر جوية غير طبيعية في البحر المتوسط.



أمطار يوليو نادرة.. ولكنها متوقعة بسبب التغير المناخي

أوضحت منار غانم أن مصر شهدت أمطارًا في ذروة فصل الصيف خلال شهر يوليو، وهي ظاهرة نادرة لكنها أصبحت أكثر تكرارًا بفعل التغيرات المناخية المتسارعة.

وقالت إن ما كان يُعد استثناءً في السابق أصبح ضمن الأنماط المناخية الجديدة.

وفسّرت الظاهرة بحدوث منخفض جوي نادر تزامن مع منخفض علوي في طبقات الجو العليا، ووجود رطوبة مرتفعة على سطح الأرض، ما أدى إلى تكوُّن سحب ركامية ممطرة، مصحوبة أحيانًا برياح هابطة قوية.

المناطق المتأثرة بسقوط الأمطار

قالت الهيئة إن الأمطار تفاوتت شدتها، وتركزت على:

• محافظات شمال البلاد

• الوجه البحري

• القاهرة الكبرى

• مدن القناة

وأكدت أن بعض السحب كانت رعدية، ما أدى إلى زيادة ملحوظة في سرعة الرياح على سطح الأرض.

لا صحة لشائعات “ظواهر جوية غير طبيعية في المتوسط”

ردًا على ما أُشيع عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن اضطرابات جوية على البحر المتوسط، أكدت “غانم” أن كل ما تردد عارٍ تمامًا من الصحة، وأن البحر لم يشهد أي ظواهر استثنائية.

وأوضحت أن ارتفاع الأمواج أمر طبيعي ناتج عن نشاط الرياح، وهو من الظواهر المتكررة، ولا يدعو للقلق أو الذعر.

نصيحة الأرصاد: تابعوا النشرات الرسمية فقط

اختتمت منار غانم بتأكيدها على أن السواحل المطلة على البحر المتوسط آمنة، ويمكن للمواطنين الاستمتاع بها.

ودعت الجميع إلى متابعة نشرات الأرصاد الجوية الرسمية يوميًا، لتفادي أي تأثيرات مفاجئة لحالات جوية عارضة.