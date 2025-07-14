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بدعوة من السفير الفرنسي..محافظ الجيزة يشارك في احتفالية العيد القومي الفرنسي

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  • بدعوة من السفير الفرنسي..محافظ الجيزة يشارك في احتفالية العيد القومي الفرنسي 1/2
  • بدعوة من السفير الفرنسي..محافظ الجيزة يشارك في احتفالية العيد القومي الفرنسي 2/2

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أحمد جودة - القاهرة - شارك المهندس عادل النجار محافظ الجيزة في حفل الاستقبال الذي نظمته السفارة الفرنسية بمصر بمناسبة الاحتفال بالعيد القومي الفرنسي وذلك بدعوة من إيريك شوفالييه سفير فرنسا لدى جمهورية مصر العربية.

وأكد محافظ الجيزة خلال مشاركته على عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين مصر وفرنسا والتي تمتد إلى العديد من مجالات التعاون المشترك مشيرًا إلى أهمية تعزيز الشراكات التنموية والثقافية والاقتصادية بين الجانبين بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين.

وأعرب المحافظ عن سعادته بالمشاركة في هذه المناسبة التي تعكس روح التفاهم والتقارب بين البلدين مشيدًا بالدور الفاعل الذي تقوم به السفارة الفرنسية في دعم أواصر التعاون بين مصر وفرنسا  .

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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