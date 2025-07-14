نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فتح باب التقديم للمعاهد الصحية بالقوات المسلحة 2025/2026.. تعرف على الشروط والمواعيد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، عن فتح باب القبول لدفعة جديدة من الطلبة (ذكور وإناث) للالتحاق بالمعاهد الصحية للقوات المسلحة للعام الدراسي 2025/2026، للحاصلين على شهادة الثانوية العامة (علمي علوم) أو الثانوية الأزهرية (علمي) من خريجي عامي 2023/2024 و2024/2025.

يأتي ذلك في إطار حرص القوات المسلحة على دعم المنظومة الطبية بالكفاءات المؤهلة.

أماكن الدراسة في المعاهد الصحية للقوات المسلحة

• المعهد الصحي للقوات المسلحة - ذكور بحوش عيسى

• المعهد الصحي للقوات المسلحة - إناث بأحمد جلال

• المعهد الصحي للقوات المسلحة - إناث بالجلاء

شروط القبول للمعاهد الصحية العسكرية 2025/2026

أكد اللواء طبيب محمد سعد حجازي، مدير إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة، أن الشروط الأساسية للتقديم تشمل:

• الحصول على حد أدنى 55% في الثانوية العامة (علمي علوم) أو الثانوية الأزهرية (علمي)

• الأفضلية لمن حصل على درجات أعلى في اللغة الإنجليزية

• أن يتراوح السن بين 17 و21 عامًا في 1 أكتوبر 2025

• أن يكون مصري الجنسية ومن أبوين مصريين غير مكتسبين الجنسية بالتجنس

• أن يكون أعزب/عزباء ولم يسبق له الزواج، ولا يسمح بالزواج إلا بعد التخرج

• حسن السير والسلوك، وألا يكون قد سبق له الرفض من القوات المسلحة

• اجتياز الاختبارات: (طبية - نفسية - لياقة بدنية - لغة إنجليزية - كشف الهيئة - تحاليل طبية)

• موافقة ولي الأمر كتابيًا

• يحق للمعهد استبعاد الطالب خلال أول 3 شهور حال عدم ملاءمته للحياة العسكرية

مدة الدراسة والمزايا العسكرية للخريجين

• مدة الدراسة: عامان دراسيان ميلاديان

• فترة الامتياز: 6 شهور تدريب عملي

• الدرجة العلمية: دبلوم صحي

• الرتبة العسكرية بعد التخرج: رقيب متطوع بالقوات المسلحة

• يحصل الخريج على كافة الامتيازات والخدمات التي تمنحها القوات المسلحة وفقًا للقوانين

مواعيد وأماكن سحب الملفات والتقديم

• سحب الملفات: من 16 يوليو وحتى 9 سبتمبر 2025

• أماكن السحب:

• المعهد الصحي (ذكور) بحوش عيسى

• المعهد الصحي (إناث) بأحمد جلال

• المجمع الطبي للقوات المسلحة بالإسكندرية

• معهد الطب العسكري بالمعادي

• مستشفيات القوات المسلحة (الزقازيق – دمياط – سوهاج – 6 أكتوبر)

• تقديم الملفات:

• ذكور: الورشة الرئيسية للخدمات الطبية بكوبري القبة (من 23 يوليو حتى 11 سبتمبر)

• إناث: المعهد الصحي للقوات المسلحة (إناث) بأحمد جلال



إتاحة الدفع الإلكتروني لسحب الملفات

تم تفعيل إمكانية شراء ملف التقديم إلكترونيًا عبر شركة فوري من خلال كود الخدمة رقم (29933) باستخدام الرقم القومي للطالب/الطالبة، مع الاحتفاظ بإيصال الدفع الموضح به:

• الرقم القومي

• نجاح عملية الدفع

• المبلغ المدفوع

ويتم استلام الملف من أقرب منفذ من منافذ السحب بعد تقديم إيصال الدفع الأصلي.