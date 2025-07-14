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رئيس مجلس القضاء الأعلى يصدر حركة تغييرات محكمة النقض

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رئيس مجلس القضاء الأعلى يصدر حركة تغييرات محكمة النقض

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 14 يوليو 2025 10:36 مساءً -  أصدر القاضى عاصم عبد اللطيف الغايش، رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى، قرارا بالانتداب وتجديد الندب بمحكمة النقض لكل من القضاة:

 

المكتب الفني:

ـ ندب القاضي محمد هلالى محمد هلالى، نائب رئيس محكمة النقض، رئيسا للمكتب الفني لمحكمة النقض.

ـ ندب القاضى جمال حسن جودة، نائب رئيس محكمة النقض، رئيساً مساعدا للمكتب الفني لمحكمة النقض.

ـ تجديد ندب القاضي مصطفى عبد الفتاح أحمد، نائب رئيس محكمة النقض، رئيسا مساعدا للمكتب الفني لمحكمة النقض.

 

نيابة النقض:

ـ ندب القاضي معتز أحمد مبروك، نائب رئيس محكمة النقض، مديرا للنيابة العامة لدى محكمة النقض.

ـ تجديد ندب القاضي عبد الحميد نيازى عبد الحكيم، نائب رئيس محكمة النقض، مديرا مساعدا، للنيابة العامة لدى محكمة النقض.

ـ ندب القاضي هشام محمد فرغلى طلبة، نائب رئيس محكمة النقض، مديرا مساعدا للنيابة العامة لدى محكمة النقض.

 

تفتيش نيابة النقض:

 

 

-  تجديد ندب القاضى سمير عبد المنعم على أحمد أبو العيله - نائب رئيس محكمة النقض - مديراً للتفتيش القضائى للنيابة العامة لدى محكمة النقض.

-  تجديد ندب القاضى خالد عثمان عبد العزيز مدكور - نائب رئيس محكمة النقض - مديراً مساعداً للتفتيش القضائى للنيابة العامة لدى محكمة النقض.

- ندب القاضى د. محمد حسن مطر – نائب رئيس محكمة النقض- مديراً مساعداً للتفتيش القضائي للنيابة العامة لدى محكمة النقض.

 

الأمانة العامة:

- تجديد ندب القاضي أحمد محمد رفعت قاسم-  نائب رئيس محكمة النقض- اميناً عاماً لمجلس القضاء الأعلى

- تجديد ندب القاضي د / محمد سامي العواني- نائب رئيس محكمة النقض- اميناً عاماً مساعداً لمجلس القضاء الأعلى

- تجديد ندب القاضي حسام حسين الجيزاوى- نائب رئيس محكمة النقض- اميناً عاماً مساعداً لمجلس القضاء الأعلى

- تجديد ندب القاضى محمد حسن الشربيني - نائب رئيس محكمة النقض - أميناً عاماً  مساعداً لمجلس القضاء الأعلى

-  تجديد ندب القاضى أحمد عبد الله أنيس - نائب رئيس محكمة النقض - أميناً عاماً مساعداً لمجلس القضاء الأعلى

-  تجديد ندب القاضى أحمد فرغلي الزناتي- نائب رئيس محكمة النقض- عضواً بالأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى

-  تجديد ندب القاضى مصطفى محمد أمين – بالمكتب الفنى لمحكمة النقض - عضواً للأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى

- تجديد ندب أحمد محمد عيد سالم  – المحامى العام الأول بالنيابة العامة لدى محكمة النقض – عضواً بالأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى .

-  تجديد ندب مصطفى طه سيد قاسم  – الرئيس من الفئة (أ) بالنيابة العامة لدى محكمة النقض - عضواً  بالأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى

- تجديد ندب جمال السيد البكرى – الرئيس من الفئة (أ) بالنيابة العامة لدى محكمة النقض -عضواً  بالأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى

-  تجديد ندب مهاب نبيل الكشكى - الرئيس من الفئة (أ) بالنيابة العامة لدى محكمة النقض -عضواً  بالأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى .

 

المستشار الفنى:

- تجديد ندب القاضي محمود محمد توفيق عبد الغنى- نائب رئيس محكمة النقض- مستشاراً فنياً لرئيس محكمة النقض

- تجديد ندب القاضي حسام حسين الديب- نائب رئيس محكمة النقض- مستشاراً فنياً لرئيس محكمة النقض

 

العلاقات الدولية :

-  تجديد ندب القاضي محمد حسن عبد اللطيف أبو زيد – نائب رئيس محكمة النقض – رئيساً لإدارة العلاقات الدولية  .

- تجديد ندب  القاضي شريف عبد القادر الشيتانى - نائب رئيس محكمة النقض – مساعداً لرئيس إدارة العلاقات الدولية .

- تجديد ندب القاضى أحمد عنانى عبد العزيز عنانى – نائب رئيس محكمة النقض- عضواً بإدارة العلاقات الدولية .

- تجديد ندب القاضى مصطفى أحمد مصطفى عبيد – نائب رئيس محكمة النقض-عضواً بإدارة العلاقات الدولية .

 

    العلاقات والإعلام:

-  تجديد ندب القاضي خالد فاروق عبد الهادى - نائب رئيس محكمة النقض - مستشاراً لرئيس محكمة النقض للعلاقات والإعلام والأمن وخدمات رجال القضاء.

- تجديد ندب مصطفى محمد عبد اللطيف – رئيس محكمة من الفئة (أ) بالمكتب الفنى لمحكمة النقض - عضواً بإدارة العلاقات والإعلام والأمن وخدمات رجال القضاء

-  ندب محمد عصام محمد – رئيس من الفئة (أ) بالنيابة العامة لدى محكمة النقض – عضواً بإدارة العلاقات والإعلام والأمن وخدمات رجال القضاء.

 

 

    مركز المعلومات:

-  تجديد ندب القاضى عمرو أحمد المتولى الزهيرى - نائب رئيس محكمة النقض - مديراً لمركز المعلومات القضائى بمحكمة النقض.

-  تجديد ندب القاضى محمد أحمد يوسف الشهاوى – نائب رئيس محكمة النقض – مديراً مساعداً لمركز المعلومات القضائى بمحكمة النقض

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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