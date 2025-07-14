عاجل|ترامب يتدخل مجددًا في أزمة سد النهضة: "سنتوصل إلى حل.. وحياة المصريين تعتمد على النيل"

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم الإثنين بالبيت الأبيض، عن نية بلاده مواصلة جهودها لحل النزاع القائم بين مصر وإثيوبيا بشأن نهر النيل وسد النهضة، مؤكدًا أهمية التوصل إلى حل يحفظ مصالح كافة الأطراف، خاصة أن حياة المصريين تعتمد بشكل أساسي على مياه النهر.

وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك بين ترامب والأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" مارك روت، حيث فتح الرئيس الأمريكي ملف سد النهضة مجددًا وتحدث بصراحة حول دور الولايات المتحدة في تمويل المشروع دون الوصول إلى تسوية مسبقة.

ترامب: حياة المصريين تعتمد على مياه النيل

أكد الرئيس الأمريكي أن مسألة نهر النيل وسد النهضة تمثل أولوية، قائلًا:

"أعتقد أننا سنتوصل لحل بشأن مسألة سد النهضة ونهر النيل.. حياة المصريين تعتمد على المياه في النيل".

وأضاف مستنكرًا:

"لا أعرف كيف موّلنا سد النهضة قبل أن نحل الأزمة بين مصر وإثيوبيا، وسنعمل على التوصل إلى حل".

تصريحات ترامب على السوشيال ميديا: "أنا أستحق نوبل للسلام"

وكان ترامب قد أثار الجدل الشهر الماضي عندما تحدث عن أزمة سد النهضة عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن بناء السد تم بتمويل أمريكي، معتبرًا ذلك "خطوة غبية".

وقال في تغريدته بتاريخ 21 يونيو الماضي:

"بناء السد موّل بأموال أمريكية، وهي الخطوة التي وصفها بالغباء"، مضيفًا أنه يستحق جائزة نوبل للسلام نظرًا لدوره في فرض السلام بين مصر وإثيوبيا، رغم أن السد - وفق تعبيره - يقلل من حصة المياه لدولتي المصب السودان ومصر.

خلفية الأزمة

تعد أزمة سد النهضة من أكثر القضايا تعقيدًا في القارة الإفريقية، حيث تتمسك إثيوبيا بحقها في التنمية وتوليد الكهرباء من خلال السد، فيما تخشى مصر من التأثير الكبير على حصتها السنوية من مياه النيل، التي تعتمد عليها بنسبة تزيد عن 95% في الشرب والزراعة.

ورغم سنوات من التفاوض تحت رعاية وسطاء دوليين، بما فيهم الولايات المتحدة والبنك الدولي، لا تزال المفاوضات متعثرة، وسط تحذيرات من تفجر الأوضاع إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مرض لجميع الأطراف.