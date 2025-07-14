نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل جديد للمجلس الأعلى للثقافة بقرار من رئيس الوزراء.. تعرف على أبرز الأسماء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 2315 لسنة 2025 بشأن تشكيل المجلس الأعلى للثقافة، والذي يضم نخبة من الرموز الفكرية والثقافية في مصر.

يأتي هذا القرار في إطار حرص الدولة على تطوير العمل الثقافي ودعم الكوادر الوطنية في هذا المجال الحيوي.

أسماء أعضاء المجلس الأعلى للثقافة 2025

جاء في تشكيل المجلس الجديد عدد من الأكاديميين والمفكرين والفنانين من مختلف التخصصات، وهم:

1. أ.د/ أحمد عبد الله زايد

2. أ/ أحمد عبد المعطى حجازى

3. أ.د/ أحمد مجدى حجازى

4. أ.د/ درية شرف الدين

5. أ.د/ دليلة الكردانى

6. أ.د/ راجح داود

7. أ.د/ سيد التونى

8. أ.د/ على الدين هلال

9. أ/ محمد سلماوى

10. أ.د/ محمد صابر عرب

11. أ/ يوسف القعيد

12. السفيرة/ مشيرة خطاب

13. أ.د/ مصطفى الفقى

14. أ.د/ مفيد شهاب

15. أ.د/ ممدوح الدماطى

16. أ.د/ أحمد إبراهيم درويش

17. أ.د/ أحمد نوار

18. أ.د/ سعيد المصرى

19. أ.د/ حامد عبد الرحيم عيد

20. م/ زياد عبد التواب

21. أ.د/ سامح مهران

22. أ.د/ عطية الطنطاوى

23. المخرج/ على بدرخان

24. أ.د/ محمد غنيم

25. أ.د/ معتز سيد عبد الله

26. أ.د/ منى سعيد الحديدى

27. أ.د/ ميسرة عبدالله

28. أ.د/ نيفين الكيلانى

29. أ.د/ حسام الملاحي



مكونات المجلس واختصاصاته

يضم المجلس الأعلى للثقافة في عضويته عددًا من الشخصيات العامة والرموز الثقافية، إلى جانب رؤساء قطاعات وزارة الثقافة، والنقابات الفنية والأدبية. يُذكر أن الأعضاء الذين يشغلون عضوية المجلس بحكم مناصبهم لا يملكون حق التصويت.