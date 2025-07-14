رسميًا|الأزهر الشريف يكشف عن 3 كليات جديدة بجامعة الأزهر بدءًا من 2025

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أحمد جودة - القاهرة - الأزهر الشريف يبحث قرار إنشاء الجامعات الأهلية خلال الفترة المقبلة

رسميًا.. 3 كليات جديدة بجامعة الأزهر بدءًا من 2025.

وافق المجلس الأعلى لجامعة الأزهر الشريف برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف على افتتاح 3 كليات جديدة بجامعة الأزهر بدءًا من العام الدراسي الجديد 2025 والتي سينطلق في الربع الأخير من العام الجاري.

ووافق فضلية الإمام الأكبر على إنشاء 3 كليات جديدة وهم كلية الطب البيطري، وكلية الذكاء الاصطناعي للبنين والبنات، وكلية الآثار والتراث الإسلامي.

أماكن تواجد الجامعات الجديدة

ومن المقرر افتتاح هذه الكليات مع بداية العام الدراسي الجامعي الجديد.

وسيكون مقر هذه الجامعات بفرعي البنين والبنات بالقاهرة، وسيتم طرحهما في رغبات القبول بكليات القاهرة والأقاليم الذي يبدأ في سبتمبر المقبل.

الجامعة الأهلية

ويبحث الأزهر الشريف في الوقت الحالي قرار إنشاء جامعة الأزهر الأهلية.

وتعد هذه خطوة استراتيجية لتواكب الجامعة متطلبات سوق العمل وتفتح آفاقًا جديدة ومميزة ضمن خطة التوسع المستقبلية.

كلية العلاج الطبيعي

فيما تأجيل قرار افتتاح كلية العلاج الطبيعي، حيث أصبح مجلس جامعة الأزهر بصدد الموافقة على افتتاح الكلية قريبا.