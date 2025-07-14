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أحمد جودة - القاهرة - الثانوية العامة.. من هم الطلاب المسموح لهم بالتقدم لأداء اختبارات القدرات 2025.

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن تفاصيل جديدة بشأن إجراء اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة.

وكشفت الوزارة عن فئة الطلاب التي يستحق لهم إجراء اختبارات القدرات من أجل الإلتحاق بالكليات التي يحلمون بالتواجد بها.

من هم الطلاب التي يحق لهم التقدم لأداء اختبارات القدرات

ويتاح التقدم لأداء اختبارات القدرات للطلاب المصريين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة المصرية 2025 في هذه المرحلة.

موعد إجراء اختبارات القدرات لطلاب المعدلات والمدارس الفنية

وكشف الوزارة بأنه سيتم الإعلان لاحقًا عن مواعيد إجراء اختبارات القدرات بالنسبة للطلاب الحاصلين على الشهادة المعادلة (العربية - الأجنبية) ودبلوم المعاهد الفنية الصناعية، والمدارس الفنية الصناعية نظام (5) سنوات، في ضوء شروط وقواعد القبول وذلك عقب ظهور نتائج هؤلاء الطلاب.

الكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات

وهناك العديد من الكليات التي تشترط التواجد بها اجتياز اختبارات القدرات وهذه الكليات كالتالي:

1- كليات الفنون التطبيقية بجامعات (حلوان- دمياط - بنها - بني سويف - طنطا - دمنهور).

2- كليات علوم الرياضة (بنين - وبنات).

3- كلية التربية الموسيقية والتربية الفنية بالزمالك(جامعة حلوان).

4- كلية التربية الفنية (جامعة المنيا).

5- كليات الفنون الجميلة (فنون - عمارة).

أولًا: كلية الفنون الجميلة "شعبة الفنون" بجامعات (حلوان - الإسكندرية - المنيا - جنوب الوادي - المنصورة - أسيوط - الأقصر).

ثانيًا: كلية الفنون الجميلة "شعبة العمارة" بجامعات (حلوان - الإسكندرية - المنيا - جنوب الوادي - المنصورة - أسيوط - الأقصر).