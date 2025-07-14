نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة يزور رئيس مجلس الدولة لتقديم التهنئة بتوليه رئاسة المجلس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام المهنـدس عـادل النجار محافظ الجيزة بزيارة المستشار أسامة يوسف شلبي يوسف – رئيس مجلس الدولة اليوم الاثنين الموافق ١٤ / ٧ / ٢٠٢٥ وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة تولي سيادته رئاسة مجلس الدولة.

وقد أعرب المهندس عادل النجار محافظ الجيزة عن خالص تمنياته للمستشار أسامة شلبي بالتوفيق والسداد في قيادة مجلس الدولة إلي مزيد من التقدم والإزدهار واداءة رسالته السامية نحو تحقيق العدالة وسيادة القانون.

ومن جانبه أكد المستشار أسامة شلبي خالص شكره وتقديره إلى المهندس عادل النجار محافظ الجيزة متمنيًا دوام التواصل بين مجلس الدولة ومحافظة الجيزة بما يحقق مزيدًا من الرفعة لوطننا الحبيب.