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أحمد جودة - القاهرة - لحماية 6 ملايين مواطن.. مدبولي: مصدات أمواج بطول كورنيش الإسكندرية لمواجهة خطر الغرق بسبب التغيرات المناخية

لحماية 6 ملايين مواطن.. مدبولي: مصدات أمواج بطول كورنيش الإسكندرية لمواجهة خطر الغرق بسبب التغيرات المناخية، في إطار جولته التفقدية بعدد من المشروعات التنموية بمحافظة الإسكندرية، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن تنفيذ مشروع حيوي واستراتيجي يتمثل في إنشاء مصدات أمواج بحرية بطول كورنيش المدينة، وذلك لحماية الإسكندرية من خطر الغرق الناتج عن ارتفاع منسوب البحر بسبب التغيرات المناخية.

الدولة لا تنتظر وقوع الكوارث

وأكد مدبولي أن الدولة لا تنتظر وقوع الكوارث، بل تتخذ إجراءات استباقية لحماية المدن الساحلية، مشيرًا إلى أن هذه الأعمال الهندسية الجارية بطول الساحل السكندري ليست تجميلية فقط، بل لحماية الأرواح والمنشآت والبنية التحتية من مخاطر محدقة.

وأضاف رئيس الوزراء أن هذه المصدات البحرية تُنفذ بتمويل حكومي مباشر، ضمن خطة قومية موسعة لحماية السواحل المصرية، مؤكدًا أن مدينة الإسكندرية تمثل أولوية قصوى في هذا الملف، بالنظر إلى كثافتها السكانية التي تتجاوز 6 ملايين نسمة، بالإضافة إلى موقعها الجغرافي الحساس ودورها الاقتصادي والسياحي.

وأوضح أن المشروع يسير بالتوازي مع توسعة وتطوير كورنيش الإسكندرية ومرافقه، لخلق توازن بين التنمية الحضرية والحماية البيئية، مشيرًا إلى أن حماية المدينة من التغيرات المناخية باتت مسؤولية وطنية كبرى.

وفي ختام تصريحاته، وجه مدبولي التحية للفرق الهندسية والجهات التنفيذية العاملة في هذا الملف، مشددًا على ضرورة الإسراع في تنفيذ باقي مراحل المصدات البحرية، مشيرًا إلى أن ما يتم اليوم هو تأمين لمستقبل الإسكندرية وسكانها من أي سيناريوهات بيئية خطيرة محتملة.