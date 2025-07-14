تشيلسي ينعش حلم محمد صلاح فى حصد الكرة الذهبية 2025

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 14 يوليو 2025 05:24 مساءً - جدد نادي تشيلسي الإنجليزي آمال محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول في الفوز بجائزة الكرة الذهبية 2025 التى تمنح لأفضل لاعب فى العالم من جانب مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية.

وتربع تشيلسي الإنجليزي على عرش الكرة العالمية، بعدما توج بطلاً لبطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت للمرة الأولى بنظامها الجديد بمشاركة 32 فريقًا، والتي أقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 14 يونيو الماضي وحتى 13 يوليو الجاري.

وحقق تشيلسي فوزاً مستحقاً على باريس سان جيرمان الفرنسي بثلاثية نظيفة في المباراة النهائية التي جمعتهما بملعب "ميتلايف"، وسط حضور أكثر من 80 ألف متفرج، تقدمهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وجياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وكان تتويج باريس سان جيرمان الفرنسي بلقب كأس العالم للأندية كفيلاً بالقضاء على أحلام محمد صلاح فى الفوز بجائزة الكرة الذهبية 2025 وجائزة أفضل لاعب فى أفريقيا الممنوحة من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، وترجيح كفة عثمان ديمبيلي أو أشرف حكيمي في حسم الجائزة، إلا أن تشيلسي كان له رأي آخر عندما نجح فى انتزاع اللقب من بطل النسخة الأخيرة لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وقدم محمد صلاح موسمًا استثنائيًا قاد على إثره ليفربول للتتويج بلقب الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج" للمرة العشرين فى تاريخه، ليعادل رقم مانشستر يونايتد القياسى فى عدد مرات التتويج باللقب المحلى.

وحصد محمد صلاح جائزة الحذاء الذهبي كأفضل هداف في الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 29 هدفاً وذلك للمرة الرابعة فى مسيرته، معادلاً رقم تييري هنري أسطورة أرسنال.

وبات محمد صلاح ثاني لاعب في تاريخ الدوري الأقوى فى العالم الذي يحقق الحذاء الذهبي 4 مرات بعد تييري هنري الذي حصد الجائزة أعوام 2002 و2004 و2005 و2006، كما فاز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، وجائزة أفضل صانع أهداف في المسابقة ذاتها.