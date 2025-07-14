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أحمد جودة - القاهرة - لطلاب الثانوية العامة|تعرف على الكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات.

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن عدد من الكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبار القدرات.

وأنتهى طلاب الثانوية العامة من أداء الإمتحانات خلال الأيام الماضية، وينتظر العديد من طلاب الثانوية العامة إعلان النتيجة خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويسعى كل طالب أو طالبة في الإلتحاق بالكليه التي يرغب في الدراسة بها، وهناك العديد من الكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات.

وفيما يلي قائمة بأهم الكليات التي تشترط اجتياز اختبارات القدرات من أجل الالتحاق بها.

الكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات

وهناك العديد من الكليات التي تشترط التواجد بها اجتياز اختبارات القدرات وهذه الكليات كالتالي:

1- كليات الفنون التطبيقية بجامعات (حلوان- دمياط - بنها - بني سويف - طنطا - دمنهور).

2- كليات علوم الرياضة (بنين - وبنات).

3- كلية التربية الموسيقية والتربية الفنية بالزمالك(جامعة حلوان).

4- كلية التربية الفنية (جامعة المنيا).

5- كليات الفنون الجميلة (فنون - عمارة).

أولًا: كلية الفنون الجميلة "شعبة الفنون" بجامعات (حلوان - الإسكندرية - المنيا - جنوب الوادي - المنصورة - أسيوط - الأقصر).

ثانيًا: كلية الفنون الجميلة "شعبة العمارة" بجامعات (حلوان - الإسكندرية - المنيا - جنوب الوادي - المنصورة - أسيوط - الأقصر).